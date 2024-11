Napoli, colpo dal Chelsea: arriva il difensore

Il ds Manna potrebbe subito chiudere il colpo in prestito: arriva subito dal Chelsea, ecco l’affare a sorpresa. L’annuncio decisivo in Serie A

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente anche in Premier League: ecco il nuovo colpo in difesa per la difesa di Conte. La società partenopea è al lavoro per nuovi innesti di caratura internazionale in vista di gennaio: spunta l’intreccio decisivo per il nuovo rinforzo della retroguardia di Conte.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il Chelsea potrebbe regalare il nuovo difensore all’allenatore azzurro: spunta l’intreccio decisivo in vista di gennaio. Un nuovo affare entusiasmante per puntellare la rosa del Napoli che vuole subito tornare a vivere notti da sogno in Champions League.

Napoli, arriva in prestito a gennaio: nuovo affare con il Chelsea

Un nuovo colpo da urlo in vista della seconda parte di stagione: spunta l’intreccio a gennaio, affare immediato per puntare in alto. Conosciamo il nuovo dettaglio da monitorare attentamente nelle prossime settimane: ecco finalmente la verità.

Come svelato in anteprima dal portale AreaNapoli.it, il Napoli è alla ricerca di una valida alternativa ai titolarissimi. Così Disasi potrebbe lasciare il Chelsea in prestito: il club francese lo lascerebbe partire subito per una nuova destinazione entusiasmante. Il classe 1998 non sta trovando tanto spazio con Enzo Maresca dopo aver collezionato 31 presenze in Premier League nella passata stagione. Spunta così l’intreccio con Antonio Conte che ha chiesto a gran voce nuovi innesti di qualità a gennaio.

Saranno mesi intensi per conoscere così i prossimi colpi di mercato del ds Manna. Conte vorrebbe subito avere a disposizione nuovi elementi in rosa per competere fino in fondo in Serie A: lo Scudetto resta un sogno al momento. Disasi è pronto a sbarcare in Serie A: tutto dipenderà anche dalle strategie del presidente De Laurentiis per riscattare o meno dal Real Betis il difensore brasiliano Natan.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere subito nuovi colpi di caratura internazionale. Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese anche in attesa della cessione a titolo definitivo di Osimhen: l’attaccante nigeriano è voglioso di continuare la sua carriera con il Galatasaray, ma a gennaio la decisione spetterà al numero uno del club partenopeo. Il Napoli intende fare sul serio.