Napoli, prendono Arda Guler a gennaio: beffato ADL

Arda Guler dirà addio a Carlo Ancelotti: spunta il nuovo intreccio a gennaio, occhio ADL. L’affare a sorpresa per il talento turco

Un momento decisivo per conoscere già il futuro di Arda Guler. Il giovane talento turco si sta guardando intorno per cambiare subito aria a gennaio: una mossa strategica per puntare in alto in modo da ritrovare quella serenità andata ormai persa. Spunta tutta la verità dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur.

Un addio che era già nell’aria per il talentuoso attaccante turco. Arda Guler ha intenzione di cambiare aria per essere di nuovo protagonista: con Ancelotti lo spazio è limitato. La sua scelta di anticipare i tempi volando al Real non si è rivelata quella opportuna: ora vorrebbe un progetto serio già a partire da gennaio, ma il Real lo lascerà andare via soltanto in prestito.

Napoli, intreccio per Arda Guler: addio Real Madrid a gennaio

Anche il Napoli tiene d’occhio la sua situazione, ma pochi minuti fa è arrivato l’intreccio decisivo in Premier League: spunta un nuovo top club d’Europa pronto a prelevarlo subito dal Real Madrid.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’Arsenal è piombata su Arda Guler: il Real Madrid è pronto a dire ok al suo prestito, ma ci sono importanti club d’Europa, come Aston Villa, Milan e Juventus, che conoscono bene la situazione. Negli ultimi giorni è stato accostato anche al Napoli che ha intenzione di mettere a segno colpi importanti a gennaio.

Saranno settimane intense per conoscere il suo futuro. Arda Guler ha intenzione di andare subito via dal Real Madrid: il minutaggio è limitato ed ora vuole tornare a mettersi in luce. Il talento turco vuole continuare ad essere protagonista anche in Nazionale: il classe 2005 ha bisogno di giocare con maggiore continuità.

Il Real Madrid è pronto a cederlo a titolo temporaneo: il top club spagnolo crede ancora tanto nelle sue qualità, ma al momento non c’è spazio per lui. Una strategia di calciomercato che andrà condivisa con il suo entourage per pianificare così con cura il suo futuro: il turco potrebbe così volare in Premier League, ma è stato accostato anche al Napoli.

In poco tempo la sua situazione è cambiata completamente: dalla gioia di aver firmato con i blancos alla delusione di trovare poco spazio. Nel calcio tutto può cambiare rapidamente: non è mai detta l’ultima parola. Ora l’Arsenal ha intenzione di anticipare tutte le altre concorrenti.