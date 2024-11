Calciomercato, Sarri in panchina: affronterà il Napoli

Maurizio Sarri è pronto a tornare subito in Serie A: spunta il nuovo progetto avvicente, esonero sempre più vicino dopo gli ultimi risultati deludenti

Nelle scorse settimane l’allenatore toscano è stato accostato al Milan per il post Fonseca. Ora l’allenatore portoghese ha conquistato di nuovo la fiducia della dirigenza rossonera, ma per l’ex tecnico del Napoli spunta un nuovo intreccio suggestivo in Serie A. Sarri non vede l’ora di essere protagonista in Italia: ecco la verità che non tutti conoscono in vista della prossima sfida di campionato.

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare protagonista in panchina. Ormai sono passati tanti mesi senza l’allenatore toscano in Serie A: è stato accostato a tante big d’Italia negli ultimi tempi. Spunta il nuovo intreccio decisivo per sognare in grande: può affrontare subito il Napoli. La squadra azzurra è pronta a scendere di nuovo in campo dopo la vittoria di misura contro la Roma grazie al gol di Lukaku. L’attaccante belga ha regalato un’altra vittoria agli azzurri che cullano ancora il sogno Scudetto: spunta l’intreccio in panchina con Maurizio Sarri.

Napoli, nuova panchina in Serie A per Sarri: le ultime

Un nuovo progetto interessante per tornare subito in sella. L’allenatore toscano vorrebbe subito rimettersi al lavoro già nei prossimi giorni: conosciamo gli ultimi dettagli per l’intreccio decisivo in Serie A.

Come svelato dal portale calciomercatoweb.it, il Torino sta pensando ad un nuovo cambio in panchina: in pole c’è Maurizio Sarri. Nella prossima sfida di campionato sarà proprio il Napoli a vedersela contro la squadra granata guidata da Paolo Vanoli. Dopo un inizio stagionale importante, il Torino ha perso il suo capitano Duvan Zapata per un brutto infortunio al ginocchio: l’attaccante colmbiano, ex Napoli, resterà fuori per tutta la stagione.

L’altro profilo monitorato dal patron Urbano Cairo è quello di Tudor: entrambi gli allenatori sono reduci dall’esperienza alla Lazio che ha scelto come allenatore Marco Baroni che continua a collezionare risultati importanti alla guida dei biancocelesti.

Il Napoli è molto quadrato per collezionare nuove vittorie in campionato: Conte cercherà di non perdere mai la rotta verso il primo posto in classifica. Spunta l’intreccio a sorpresa con il Torino che sta monitorando i profili di nuovi allenatori per il post Vanoli. Le prossime ore saranno decisive: Sarri potrebbe sedersi subito in panchina contro la sua ex squadra.