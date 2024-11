Napoli, Manna piazza il colpo dalla C: arriva l’attaccante

Un momento decisivo per chiudere subito l’affare dalla Serie C: ecco il nuovo Immobile pronto a sbarcare al Napoli, ecco di chi si tratta

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di chiudere nuovi affari immediati, ma continua a pensare anche al Napoli del futuro. Insieme al ds Manna vorrebbe prelevare i migliori talenti partenopei pronti ad esplodere nel calcio che conta: il suo sogno di formare una squadra di napoletani resta sempre d’attualità. Dopo la suggestione Pio Esposito, spunta un nuovo dettaglio sulla nuova operazione di calciomercato dalla Serie C.

Il club partenopeo è sempre molto attento ai nuovi talenti napoletani pronti ad esplodere. Un nuovo intreccio di calciomercato in ottica futura: il ds Manna continua a monitorare attentamente nuovi profili interessanti. Un momento decisivo per anticipare la concorrenza in vista dei prossimi mesi: spunta il nuovo Ciro Immobile nel mirino del Napoli. Tutto può cambiare velocemente: il suo inizio stagionale è stato super realizzando già gol importanti nonostante la giovane età.

Napoli, colpo in attacco: il ds Manna prova il colpo alla Immobile

Saranno mesi intensi in casa azzurra per puntellare la rosa di Antonio Conte, ma il direttore sportivo del Napoli è al lavoro anche per nuovi innesti per il futuro. Ecco la verità sul colpo dalla Serie C: è considerato il nuovo Ciro Immobile.

Come svelato dal portale calciomercato.com il Napoli continua a monitorare anche profili interessanti dalla Serie C. Spunta nel mirino anche il giovane attaccante del Benevento, Mario Perlingieri, che sta segnando gol a grappoli con il club campano. Ha ottenuto anche la convocazione in Nazionale Under 20: un esordio scoppiettante per l’attaccante originario di Torre Annunziata.

Il classe 2005 è considerato così dagli addetti ai lavori il nuovo Ciro Immobile: una personalità fuori dal comune per lui che ha già segnato cinque gol in due doppiette regalando tre assist vincenti ai propri compagni. Le big della Serie A si stanno informando, ma il Benevento l’ha blindato già con un contratto fino al 2028: anche il Monza lo tiene d’occhio per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Ora Perlingieri è molto concentrato sul Benevento per contribuire alla promozione in Serie B della squadra giallorossa: il ds Manna non vuole lasciarsi sfuggire un colpo napoletano. Il Napoli è molto concentrato anche su queste nuove operazioni di mercato.