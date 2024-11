Calciomercato Napoli: colpo Manchester, è fatta

L’insistenza di Antonio Conte aveva lasciato credere che il ragazzo potesse vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il talento dovrebbe presto salire su un aereo con direzione Manchester, visto e considerato che sarebbe stato ammaliato dalla possibilità di tornare a giocare in Premier League. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che parlare di affare fatto sembrerebbe essere piuttosto prematuro, anche se l’okay definitivo da parte dell’allenatore potrebbe aver sbloccato una trattativa che rischia di far rimanere a mani vuote Antonio Conte, che da tempo era sulle tracce del giocatore.

Colpo Manchester: Napoli beffato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a quanto pare rischia di rimanere beffato nella corsa ad uno dei pupilli di Antonio Conte. Stando a queste, infatti, il club di Manchester si sarebbe inserito con prepotenza nelle trattative, con l’obiettivo di riportare in Premier League il talento e beffare sul tempo il club partenopeo, che a quanto pare avrebbe mandato qualche osservatore a seguirlo in questo primo trimestre di stagione.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, tutto è possibile, con il Napoli sempre lì in agguato pronto a sfruttare ogni mossa falsa della concorrenza. Spesso, però, quando si è in competizione con squadre del genere, si rischia di perdere, e l’impressione è che sia anche questo il caso, nonostante la positività cronica che si respira oramai dalle parti di Castelvolturno.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, il Napoli rischia di perdere la corsa per Angel Gomes del Lille, giocatore che a quanto pare potrebbe e dovrebbe vestire la maglia del Manchester United a partire dal prossimo calciomercato invernale. Classe 2000, fino a questo momento in stagione l’inglese ha collezionato 15 presenze ed un solo gol in tutte le competizioni con la maglia dei Les Dogues.

È fatta: accordo lampo e Napoli anticipato

Con ogni probabilità il futuro di Angel Gomes non sarà al Napoli, anche perché il Manchester United avrebbe intenzione di fare sul serio per il classe 2000 del Lille. Addirittura, stando a quanto riportato da Ekrem Konurs, Ruben Amorim avrebbe dato il suo okay definitivo alla dirigenza per affondare il colpo sull’inglese, nato e cresciuto proprio nel settore giovanile dei Red Devils.

Stando a dati Transfermarkt, per riportare Gomes ad Old Trafford lo United dovrebbe versare nelle casse del Lille circa 28 milioni di euro, ma l’impressione è che questa cifra possa subire qualche modifica nel prossimo calciomercato considerata la scadenza del suo contratto nel giugno 2025. Staremo a vedere.