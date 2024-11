Napoli: spunta un retroscena, colpo da 70 mln

Manca ancora diverso tempo al calciomercato invernale, ma in queste ultime ore è spuntata una novità importante per i partenopei. I dettagli

Retroscena di calciomercato sul Napoli. I partenopei in passato sono stati molto vicini ad un giocatore tanto che si parlava di accordo di massima trovato e una cifra di 70 milioni di euro per portarlo a vestire la maglia azzurra. Poi a sorpresa il passo indietro e la scelta di un club diverso da quello partenopeo.

Ed ora a confermare la trattativa e la fumata bianca ad un passo è direttamente il diretto interessato. Dichiarazioni che forse, vedendo come sono andate le stagioni, fanno recriminare solamente in parte. Certamente queste parole ribadiscono come le indiscrezioni erano vere e si è andati davvero vicini a mettere a segno un colpo importante soprattutto dal punto di vista economico per il Napoli.

Calciomercato Napoli: il colpo era chiuso, l’annuncio a sorpresa

Nel 2019 il Napoli di Carlo Ancelotti sognava in grande e ADL era pronto a fare un calciomercato importante. A quei tempi c’era un giocatore che incantava in Francia con il suo talento e diverse squadre lo avevano messo nel mirino. Tra queste anche i partenopei, pronti a sborsare 70 milioni di euro per accaparrarselo e avere la meglio sul resto della concorrenza.

Il Napoli era molto vicino a chiudere per Pépé, a quei tempi giocatore del Lille, tanto che, come confermato dall’esterno ai microfoni di The Athletic, c’era stato un contatto con Ancelotti per firmare il contratto. Una mossa che sembrava poter sbaragliare la concorrenza, ma nessuno aveva fatto i conti con Emery. L’allenatore spagnolo, che era tecnico dell’Arsenal, ha avuto un colloquio con lui soffermandosi su più dettagli rispetto all’italiano e da qui la scelta di dire sì ai Gunners e rifiutare la proposta presentata dai partenopei. Una fumata nera che magari ha pagato il Napoli nel presente, ma se si guarda alla carriera dell’esterno offensivo forse i rimpianti sono pochi.

Pépé ai tempi era considerato un crack e il Napoli lo voleva per alzare il livello della rosa. Poi ci sono stati dei problemi, anche di natura fisica che hanno fermato un po’ la sua carriera e quindi il rimpianto è minimo per i partenopei. Ma sicuramente questo conferma come nel calcio fino a quando non si ha la firma tutto può succedere.