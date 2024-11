Chiesa al Napoli: spunta l’indizio, l’annuncio da Liverpool

L’ex Juventus continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E c’è una novità importante che arriva direttamente dall’Inghilterra

Dove giocherà Federico Chiesa la seconda parte di stagione? È molto difficile rispondere a questa domanda al momento. L’ipotesi di un addio al Liverpool sembra essere la probabile, ma per il momento da parte dei Reds si preferisce comunque aspettare e capire meglio l’evolvere della situazione prima di sciogliere i dubbi. La speranza è che il calciatore possa comunque riprendersi e dare un segnale importante dopo mesi difficili.

Intanto in queste ultime ore è arrivato un indizio importante per quanto riguarda il futuro di Chiesa e il Napoli ritorna a sperare. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi, ma da Liverpool sembrano avere delle idee molto chiare in chiave calciomercato invernale e non ci resta che attendere un po’ di tempo per capire meglio come si muoveranno i Reds con il calciatore italiano.

Calciomercato Napoli: colpo Chiesa, l’annuncio

L’avventura di Chiesa al Liverpool sembra essere oramai agli sgoccioli. Nonostante dalla città inglese continuano a sottolineare come nessuna decisione è stata presa, ad oggi le possibilità di vedere il giocatore ancora una volta con la maglia dei Reds dopo gennaio sono davvero minime. Le riflessioni sono in corso, ma orma la strada è segnata e presto ci saranno tutte le comunicazioni del caso.

Stando a quanto riferito da AS, il Liverpool starebbe valutando la possibilità di acquistare Cherki durante il calciomercato invernale sfruttando la crisi economica del Lione. Questo sarebbe un chiaro segnale dell’intenzione di non puntare assolutamente su Chiesa e a questo punto potrebbe aprirsi anche la strada che porta a Napoli. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze, ma i partenopei restano alla finestra e valutano con attenzione questa possibilità considerata la necessità di dover trovare un rinforzo in attacco.

Naturalmente l’eventuale arrivo di Chiesa a gennaio dipende molto dalle partenze di uno tra Simeone e Raspadori. Vedremo come si svilupperà il calciomercato e quali saranno le scelte dei partenopei. Ad oggi la chiave per riportare l’ex Juventus in Italia sembra essere Cherki, anche lui nel mirino del Napoli. Poi la strada per gennaio è lunga e non si possono escludere delle decisioni a sorpresa da parte dei club coinvolti.