Svendita Lione: il Napoli compra il talento per il 20MLN

La delicata situazione economica nella quale riversa ha condannato il Lione ad una dolorosa e storica retrocessione in Ligue 2 oramai certa.

Lo storico club francese potrebbe evitare però la discesa in cadetteria nel momento in cui si riuscissero a risanare tutti i debiti che gravano sulla proprietà. Come è possibile farlo? Venendo (e svendendo) i giocatori migliori presenti in rosa, così da accumulare la liquidità necessaria per evitare di scrivere una nuova e cupa pagina della sua storia.

Da questa situazione potrebbe guadagnarci chiunque, Napoli compreso, che avrebbe messo nel mirino uno dei talenti più interessanti non solo del Lione, ma proprio dell’intero panorama calcistico mondiale.

Svendita Lione ed il Napoli ne approfitta

Dopo il Bordeaux, la Francia potrebbe perdere per fallimento un altro grande del suo calcio: il Lione. A differenza della squadra che in passato fu di Zidane, l’Olympique verrebbe “semplicemente” retrocesso in Ligue 2 per i debiti che la proprietà guidata dal magnate americano Textor avrebbe accumulato nel corso delle ultime stagioni.

Come evitare questa dolorosa fine? Semplice, vendendo i giocatori migliori in rosa ed accumulando la liquidità necessaria per racimolare i soldi necessari per salvarsi. Nel prossimo calciomercato invernale ci sarà dunque la svendita del Lione, che pur di evitare la discesa in cadetteria sarebbe addirittura disposto a sacrificare alcuni dei talenti più interessanti attualmente presenti in rosa, e sui quali si sarebbe inevitabilmente posata l’attenzione di alcune delle migliori squadre d’Europa, fra le quali il Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis potrebbe sfruttare il momento che sta attraversando il club francese per affondare il colpo decisivo su Rayan Cherki, fantasista franco-algerino classe 2003 che fino a questo momento in stagione ha collezionato 11 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Lione, club con il quale fra le altre cose ha rinnovato da pochissimo fino al giugno 2026.

Il Napoli compra (e salva) dal Lione: affare da 20MLN

Dalla svendita del Lione il Napoli potrebbe tornare a casa con Rayan Cherki. Il franco-algerino potrebbe essere quel tocco di fantasia ed estro da andare ad aggiungere alla formazione di Antonio Conte, che comunque in rosa già gode della presenza di giocatori come Kvicha Kvaratskhelia.

Considerato il momento che la formazione francese sta attraversando, però, Rayan Cherki rappresenterebbe essere un’opportunità che non ci si può lasciar scappare in nessun modo, anche perché ad oggi il classe 2003 potrebbe arrivare a costare massimo 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, cifra che nelle prossime stagioni, se non addirittura già al termine di questa, potrebbe essere raddoppiata, se non addirittura triplicata. Ed è per questo che il Napoli un pensierino ce lo starebbe facendo, così come tutte le altre grandi del calcio italiano e non solo.