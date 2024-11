Verso Napoli-Roma, grana Lukaku: “Non potrà nemmeno allenarsi”

Settimana prossima è attesa la Roma al Maradona, ma Antonio Conte deve prima fare i conti con le condizioni di Romelu Lukaku.

La decisione di rientrare anticipatamente da questa sosta per le Nazionale e non giocare contro Israele sembrerebbe essere stata presa giusto a scopo precauzionale, ma nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha decisamente gelato il sangue al salentino ed ai tifosi azzurri, che non osano neanche immaginare un Napoli senza la sua prima punta in una partita così importante come quella di settimana prossima contro la formazione di Claudio Ranieri.

Nei prossimi giorni le condizioni del belga verranno sicuramente rivalutate con più attenzione dallo staff medico azzurro, ma le sensazioni sembrerebbero essere tutt’altro che positive.

Grana Lukaku per il Napoli: l’annuncio preoccupa

Tema della settimana dalle parti di Castelvolturno le condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha infatti deciso di rientrare anticipatamente da questa sosta per via di un lieve problema fisico che a quanto pare lo metterebbe però in dubbio per la sfida in programma domenica prossima contro la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ovviamente da qui a parlare di assenza sicura ce ne vuole, anche perché nei prossimi giorni Lukaku verrà sottoposto ad una serie di accertamenti per capire la reale entità di un problema che, a prescindere, preoccupa e non poco Antonio Conte. C’è poi da dire che dal Belgio non arrivano neanche notizie confortanti, anzi, tutt’altro, e per di più dalla bocca dello stesso CT dei Diavoli Rossi Domenico Tedesco.

Stando all’allenatore italo-tedesco, infatti, Romelu Lukaku ha un problema al ginocchio che l’ha costretto a farsi delle infiltrazioni negli scorsi giorni pur di permettergli di scendere in campo contro l’Italia. Non di certo la decisione migliore, che adesso addirittura non gli permetterà di allenarsi per almeno 3-4 giorni, con il Napoli che lo rivaluterà una volta tornato in città.

Infortunio Lukaku: cosa filtra da Castelvolturno

Non è stato un problema d’attaccamento alla maglia: Romelu Lukaku ha deciso di lasciare in anticipo il ritiro del Belgio per un problema al ginocchio. Al momento nulla in più si saprebbe sulle condizioni del belga rispetto a quello che ha detto in conferenza stampa Domenico Tedesco, ma dalle parti di Castelvolturno filtrerebbe comunque ottimismo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Antonio Conte aspetta a braccia aperte Romelu Lukaku a partire da martedì per iniziare a preparare nel migliore dei modi la partita contro la sua ex squadra, la Roma. Perché martedì e non prima? Semplice, il belga godrà di due giorni di riposo in più che gli sono stati concessi dall’allenatore salentino, che ha esteso questa decisioni anche a tutti gli altri nazionali.