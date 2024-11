Ranieri stravolge la Roma in vista del Napoli: Conte è avvisato

Tornato da neanche una settimana in quel di Trigoria, Claudio Ranieri starebbe già provando la sua Roma migliore in vista del Napoli.

Vincere contro i partenopei potrebbe significare salvare parte di un inizio di stagione disastroso, che rischia davvero di lasciare la formazione giallorossa fuori da ogni cosa. Ed è proprio per questo motivo che i Friedkin hanno deciso di puntare su Ranieri, profilo d’esperienza che conosce bene l’ambiente al punto da potergli toccare quei tasti per stimolarlo come si deve.

Il primo a volerlo, però, deve essere l’allenatore stesso, che nonostante l’esordio tutt’altro che semplice, starebbe seriamente valutando la possibilità di stravolgere la sua Roma per cogliere impreparato, sotto ogni punto di vista, il collega ed amico Antonio Conte.

Una nuova Roma contro il Napoli: Ranieri pronto alla rivoluzione

Claudio Ranieri è tornato a Roma con un solo obiettivo, quello di portare ai suoi livelli la formazione giallorossa, che non sono di certo quelli di questo tormentato e complicato inizio di stagione. Daniele De Rossi prima e Ivan Juric poi non sono riusciti a dare un’identità tattica a questa squadra che comunque in estate è stata “vittima”, se così vorremmo dire, di una programmazione scellerata da parte della dirigenza.

I risultati in campo sono lo specchio di quello che c’è stato dietro, ma a tutti è concessa una seconda chance, soprattutto se in panchina siede Claudio Ranieri, che quando le ha avute in carriera non ha mai sbagliato. C’è da dire, comunque, che l’esordio per il neo allenatore della Roma non è tra i più semplici, visto che ci sarà da affrontare il Napoli capolista allo stadio Diego Armando Maradona. Inevitabilmente la formazione giallorossa ci arriva da sfavorita a questa sfida ricca di sentimento e storia, ma l’ex Cagliari avrebbe un asso nella manica pronto ad essere sfoggiato per cogliere di sorpresa Antonio Conte.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Claudio Ranieri è pronto a stravolgere la sua Roma, ripartendo completamente da zero, a partire dal modulo, che potrebbe cambiare, soprattutto negli interpreti, rispetto alle due precedenti gestioni.

Ranieri vuole cogliere di sorpresa Conte

L’obiettivo di Claudio Ranieri è quello di valorizzare giocatori che nel corso di questi mesi non sono riusciti ad esprimere al meglio il loro potenziale. Uno su tutti Angelino, costretto a giocare braccetto di difesa quando per anni ha mostrato tutte le sue qualità da esterno tutta fascia, soprattutto nel Lipsia.

Per questo motivo l’allenatore della Roma è pronto a ritoccare qualcosa in vista di Napoli, anche il modulo, che per caratteristiche di rosa dovrebbe comunque avere come cardine la difesa a 3. 3-4-2-1 o 3-5-2 al Diego Armando Maradona settimana prossima? Al momento è presto per rispondere a questa domanda, anche se non è da escludere che Ranieri possa sorprendere tutti schierando la sua formazione con la difesa a 4, che dalle parti di Trigoria è tutt’altro che un tabù. Staremo a vedere.