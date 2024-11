Blitz di Manna, si chiude subito: beffata la Juve

Il ds partenopeo è pronto ad un blitz per chiudere un colpo importante per Antonio Conte. L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Dopo una attenta riflessione, il direttore sportivo Manna nelle prossime settimane dovrebbe provare a chiudere diversi colpi. Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, c’è un giocatore che piace molto al dirigente dei partenopei e potrebbe a breve preparare un blitz per cercare di anticipare la concorrenza e regalare il giocatore ad Antonio Conte.

Una trattativa, comunque, non semplice da portare a termine per diversi motivi. Ma Manna lo ha individuato come principale obiettivo per rinforzare la squadra di Antonio Conte nel prossimo calciomercato e per questo motivo si cercherà di trovare una soluzione. La concorrenza resta importante e rappresenta un ulteriore ostacolo. Il Napoli, però, proverà ad anticipare i tempi e le altre squadre.

Calciomercato Napoli: Manna accelera, deciso il primo colpo

Il Napoli in questo calciomercato proverà a chiudere diversi colpi. La rosa a disposizione di Conte ha diverse lacune e per questo motivo si sta cercando di dare ad Antonio Conte dei giocatori in grado di alzare il livello della squadra oltre che naturalmente consentire ai reparti di essere completi.

E tra le priorità dei partenopei c’è anche un difensore centrale. Sono diversi i nomi accostati agli azzurri, ma sembra esserci un profilo che piace molto a Manna: Dragusin del Tottenham. Il romeno, che sta trovando spazio in queste ultime settimane con gli Spurs, rappresenta uno dei principali obiettivi in casa partenopea e non è da escludere che prima di gennaio il direttore sportivo possa volare a Londra per capire la fattibilità dell’operazione. Il Napoli ci pensa e valuta questa possibilità per il calciomercato invernale vista le necessità di prendere un centrale a gennaio.

Dragusin ad oggi non è sicuramente l’unico nome presente nella lista del Napoli e saranno fatte tutte le valutazioni prima dell’inizio del calciomercato invernale. Di certo l’arrivo del centrale è legato ad una partenza di Juan Jesus o Rafa Marin. Quindi non ci attendiamo una chiusura immediata, ma c’è assolutamente la possibilità di vedere un nuovo calciatore in quel ruolo. Il romeno è un nome sulla lista di Manna e vedremo se il direttore sportivo deciderà di anticipare la concorrenza e portarlo in azzurro già a gennaio.