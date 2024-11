C’è l’accordo: manca solo la firma, l’annuncio da Milano

Novità importanti di calciomercato in casa Napoli. L’intesa è stata trovata e l’annuncio è atteso nel giro di poco tempo. Tutti i dettagli

Il Napoli continua a lavorare su due fronti: il principale è sicuramente il campo. Da martedì si inizierà a preparare una partita non semplice come quella contro la nuova Roma di Ranieri. Ma l’occhio è rivolto anche al calciomercato. Oramai manca poco più di un mese all’inizio della sessione invernale e per questo motivo si proverà sin da subito a chiudere colpi importanti per dare a Conte una rosa ancora più forte di quella di adesso.

Ma in casa Napoli si ragiona con attenzione anche sui rinnovi. Sono diverse le questioni aperte e il rischio di dover fare i conti con fumate nere è assolutamente possibile. Per questo motivo Manna nei prossimi giorni proverà a definire tutte le questioni in sospeso per consentire a Conte di lavorare con giocatori con la testa sul campo e non rivolta ad altre questioni.

Napoli: accordo trovato, l’annuncio

E proprio su un rinnovo ci sono delle novità molto importanti. L’accordo è stato praticamente trovato e a questo punto mancherebbe solamente l’annuncio. Una notizia che era nell’aria da tempo considerata anche la volontà del giocatore. Ma naturalmente ora si attende l’ufficialità per poter avere delle certezze.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo fino al 2026 presente sul contratto di Anguissa. Una scelta fatta dopo un confronto con Antonio Conte. Il tecnico ha definito indispensabile il centrocampista e per questo motivo si è preferito non perderlo a zero e muoversi per prolungare l’accordo. La mail all’entourage è stata inviata, ma ora è possibile un incontro di persona per definire il tutto e poi fare il tanto atteso annuncio. Una notizia accolta in modo positivo dai tifosi vista anche la situazione Kvaratskhelia.

Con Anguissa, a meno clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, si andrà avanti anche la prossima stagione. Non è da escludere che nei prossimi mesi si possa comunque sedersi ad un tavolo e trattare un rinnovo più lungo per non perderlo a zero. Naturalmente al momento la strada è lunga e difficile fare previsioni ad oggi. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il camerunense continuerà con il Napoli almeno per un altro anno.