Napoli: accordo trovato, manca solo la firma

Il giorno dopo Inter-Napoli è quello delle polemiche. Ma intanto per i partenopei arriva una buona notizia: accordo per il rinnovo trovato

È un day-after sicuramente diverso da quello contro l’Atalanta per il Napoli. Nonostante le polemiche per il rigore concesso all’Inter (poi sbagliato da Calhanoglu), la prestazione dei partenopei è stata sicuramente positiva. Un punto che consente di conservare la vetta solitaria in questa sosta e dalle prossime ore si inizierà a pensare all’ultimo tour de force di questo 2024. Forse il momento più importante della stagione.

Ma le buone notizie per il Napoli non sono assolutamente finite qua. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, nelle scorse ore Manna ha definito il rinnovo di un calciatore. L’accordo è stato praticamente trovato e a questo punto manca solamente la firma. Una notizia molto positiva per Conte e per gli stessi tifosi. Insomma, dopo un periodo non facile, le cose stanno iniziando a cambiare ed ora si può guardare con fiducia al futuro.

Napoli: rinnovo ad un passo, c’è l’accordo

Il Napoli come sappiamo in queste ultime settimane è stato impegnato per trovare l’accordo con Meret e Kvaratskhelia. Sono queste le due trattative che hanno impegnato Manna e molto probabilmente continueranno anche nelle prossime settimane per cercare di arrivare ad una intesa definitiva con entrambi.

Strada in discesa, invece, per il rinnovo di Anguissa. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il Napoli avrebbe già comunicato all’entourage del centrocampista camerunense la volontà di esercitare l’opzione per il rinnovo fino al 2027. Nei prossimi giorni molto probabilmente ci sarà un incontro con gli agenti per comunicare di persona la decisione, ma vale la pec e a questo punto l’accordo è praticamente fatto. Un prolungamento che era nell’aria da tempo vista anche l’importanza del giocatore e la volontà dei partenopei di non perdere a zero il proprio mediano.

Il rinnovo di Anguissa rappresenta il primo passo per costruire il Napoli del futuro. Conte ha chiesto alla società di trattenere i pezzi migliori e il camerunense è uno di questi. Ora nei prossimi giorni si proverà a definire anche le questioni Meret e Kvaratskhelia anche se sono un po’ più complicate rispetto al centrocampista. Ma i tasselli per la prossima stagione ADL li sta mettendo e il messaggio è chiaro: si proverà a fare una squadra competitiva per provare a centrare quacosa di importante.