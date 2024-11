Scippo Inter: Marotta lo regala a Inzaghi, sarà il nuovo bomber

I nerazzurri guardano in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. E presto si potrebbe chiudere un colpo a sorpresa

L’Inter pesca in casa Napoli per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi? Questa è una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione nelle prossime settimane. I nerazzurri molto probabilmente si priveranno di uno tra Arnautovic e Correa nella prossima sessione invernale e dovranno prendere un bomber di livello per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, Marotta guarda in casa partenopea per completare il reparto offensivo. C’è un giocatore di assoluto livello che piace molto al presidente dell’Inter e si potrebbe a sorpresa chiudere questo colpo. Per il momento non si hanno certezze e siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che alla fine si possa comunque entrare nel vivo nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato: l’Inter lo prende dal Napoli, i dettagli

L’eventuale partenza di uno tra Arnautovic e Correa costringe l’Inter a dover rinforzare il reparto offensivo. Difficile al momento ipotizzare chi sarà il colpo in entrata. Si parla tanto di Chiesa, ma c’è un altro calciatore che stuzzica molto l’idea di Marotta e non possiamo escludere un tentativo a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, la duttilità di Raspadori piace molto a Marotta e potrebbe essere una soluzione per il calciomercato dell’Inter. Una ipotesi non semplice considerato che il Napoli starebbe pensando di non privarsene in questo momento della stagione oltre che servirebbe una proposta di 20 milioni di euro per convincere i partenopei a liberarsi dell’ex Sassuolo. Insomma, una operazione non assolutamente facile da portare a termine, ma con una partenza di una delle punte, un tentativo potrebbe essere fatto lo stesso per capire meglio la fattibilità di questo colpo.

In caso di fumata nera, non è da escludere che in casa Inter si possa pensare di spostare al calciomercato estivo. La certezza è rappresentata dal fatto l’Inter segue da vicino Raspadori e lo vorrebbe nel suo reparto offensivo vista la duttilità. Ora non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte da una parte e dall’altra. Di certo si tratta di un qualcosa che è destinata a tenere banco anche in futuro.