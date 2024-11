Napoli: sorpresa a centrocampo, Manna lo prende in Arabia

I partenopei potrebbero piazzare un colpo non previsto tra gennaio e giugno. Si tratta di un’opzione da tenere in considerazione nelle prossime settimane

È un Napoli che inizia a muoversi sul calciomercato. Lo sguardo di Manna non è rivolto solamente al prossimo gennaio, ma si inizia comunque a pensare anche all’estate e c’è un nome che stuzzica molto i partenopei. L’interessa va avanti ormai da tempo e la sua voglia di tornare in Europa potrebbe portare ad un cambio di strategia nel giro di poco tempo. Secondo le informazioni a disposizione di fichajes.net, il nome è ancora sulla lista del direttore sportivo degli azzurri e un tentativo entro l’estate potrebbe essere fatto.

Naturalmente molto dipenderà dalle uscite. Se ci saranno delle cessioni importanti in questa sessione di calciomercato, non è da escludere che si faccia già un tentativo a gennaio. Altrimenti la discussione si sposterebbe solamente a giugno e a quel punto non è da escludere che si possa arrivare ad una fumata bianca in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: Manna piazza un colpo, i dettagli

Il Napoli si sta muovendo in diverse direzioni e non è da escludere che ben presto si possa comunque arrivare ad una soluzione a sorpresa nelle prossime settimane. Ad oggi si tratta più di una suggestione che di altro, ma di certo la strada è comunque lunga e Manna un pensierino lo sta comunque facendo.

Dalla Spagna confermano come Gabri Veiga non è più contento di come sta andando la sua avventura in Arabia e punta ad un ritorno in Europa nel giro di poco tempo. Il Napoli non molla questa opzione soprattutto in ottica calciomercato estivo. Ma non è da escludere che si possa comunque arrivare ad un tentativo già a gennaio se ci dovesse essere la partenza di Folorunsho. Al momento siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che non è chiaro se l’interesse dei partenopei è reale dopo quanto successo in passato.

Ma di certo Veiga ad oggi è un profilo che fa gola a molti club in vista delle prossime due sessioni di calciomercato e un tentativo lo potrebbe fare anche il Napoli. Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi visto che bisognerà capire anche il prezzo dello spagnolo. Ma, stando alle informazioni di fichajes.net, sul giocatore c’è anche Manna e vedremo cosa accadrà in futuro.