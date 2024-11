Napoli: doppio colpo dall’Udinese, c’è l’annuncio

I partenopei potrebbero piazzare due acquisti dai friulani, ma non sarà per nulla semplice. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

In casa Napoli si inizia a pensare al calciomercato e sono diverse le idee sul taccuino di Manna. Per il momento siamo solamente nel campo delle idee, ma naturalmente presto bisognerà decidere di sciogliere tutti i dubbi per consentire ad Antonio Conte di avere dei rinforzi importanti per riuscire a provare a centrare lo Scudetto.

I partenopei, come ben sappiamo, guardano con interesse all’Udinese. Ci sono due calciatori che interessano molto al Napoli in vista del calciomercato invernale, ma non sarà per nulla semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca. In queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante sul futuro dei giocatori e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire cosa potrà accadere.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Udinese, le ultime

Il Napoli guarda con attenzione in casa Udinese. I partenopei sono alla ricerca di giocatori di assoluto livello e si potrebbe bussare alla porta dei friulani per cercare di dare ad Antonio Conte dei rinforzi di livello. Per il momento non c’è niente di certo e per questo motivo non possiamo escludere praticamente nulla almeno fino a quando non si hanno delle sicurezze su come si muoveranno i partenopei.

Intanto, però, dall’Udinese arrivano delle chiusure per il Napoli. Il ds dei bianconeri, in un’intervista a Il Messaggero, ha confermato che Lucca e Bijol non lasceranno i friulani durante il calciomercato invernale. Una sorta di avviso a tutte le squadre che sono fortemente interessate ad entrambi i calciatori. Ci vorrà, quindi, una proposta importante per convincere il club a lasciar partire i proprio gioielli. Naturalmente fino a gennaio la strada è a lunga e a questo punto non è da escludere nulla.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni. Di certo il Napoli è interessato ai due calciatori e magari un tentativo durante il calciomercato invernale per strappare Bijol e Lucca all’Udinese lo farà. Vedremo se i giocatori spingeranno per fare da subito il salto di qualità oppure si aspetterà fino a giugno rispettando la volontà del club friulano.