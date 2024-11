Napoli: rompe con il club, firma a zero

Sorpresa in vista del calciomercato estivo. Un giocatore potrebbe non rinnovare e mettersi d’accordo con un’altra squadra. Ecco i dettagli

Manna guarda con attenzione alle occasioni di calciomercato e presto potrebbe esserci una chance che consentirebbe ai partenopei di rinforzare la rosa. Secondo quanto riferito dai media inglesi, c’è un giocatore che rischia di non prolungare con il proprio club e liberarsi a zero al termine della stagione. La trattativa va avanti comunque nella speranza di arrivare ad una intesa. Ma se questa non dovesse arrivare, allora i partenopei guardano con attenzione a questa situazione.

Per il momento non è assolutamente una ipotesi percorribile per diversi motivi. Ma in caso di rottura con il club il Napoli potrebbe decidere di piazzare un colpo di assoluto livello durante il calciomercato estivo. Conte lo conosce molto bene ed è pronto a dare il via libera a questa opzione. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: è rottura con il la squadra, Manna ci prova?

Per il momento da parte di Manna c’è la volontà di seguire con attenzione quello che succederà nelle prossime settimane. Il club punta a rinnovare il contratto e per questo motivo la strada principale in questo momento è quella di prolungare con l’attuale squadra. Naturalmente fino a quando non c’è la firma può davvero tutto succedere e le ultime notizie parlano della possibilità di una rottura tra le parti.

Stando alle ultime indiscrezioni, Son non avrebbe accettato l’intenzione del Tottenham di non aumentare l’ingaggio e per questo motivo non è da escludere una rottura tra le parti. Gli Spurs sperano di arrivare ad un prolungamento annuale, ma senza il coreano si libererà a zero in estate e il Napoli è pronto a valutare questa opzione di calciomercato per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il Napoli quindi osserva con attenzione la vicenda Son. Il coreano è già stato allenato da Conte e la sua duttilità potrebbe essere davvero molto utile ai partenopei. Il rinnovo naturalmente chiuderebbe le porte ad un passaggio agli azzurri durante il calciomercato estivo. In caso differente, i partenopei potrebbero comunque fare un tentativo vista la possibilità di prendere a zero. Vedremo, quindi, cosa succederà nelle prossime settimane per avere un quadro più chiaro.