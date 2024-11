Svolta Osimhen: tutto deciso, dove giocherà

Il futuro del nigeriano continua ad essere in forte dubbio. Nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio molto importante per l’attaccante

Dove giocherà Osimhen la prossima stagione? Difficile rispondere ad oggi a questa domanda. Il nigeriano ha sicuramente alzato il suo livello rispetto al passato e l’esperienza in Turchia gli sta finalmente consentendo di ritrovare un po’ di fiducia dopo anni non facili. Ma ora c’è il dubbio su come proseguirà la sua carriera. Il Napoli attende con fiducia che in estate si possa arrivare a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Ma, come spiegato nei giorni scorsi, non è assolutamente certo.

Intanto, però, arrivano degli aggiornamenti importanti proprio su Osimhen. Secondo quanto riferito da Sky Sport tedesco, il nigeriano ha preso una decisione per il prossimo calciomercato estivo. La strada fino al termine della stagione è ancora lunga, ma possiamo dire che l’attaccante ha le idee molto chiare e a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere maggiori certezze.

Napoli: deciso il futuro di Osimhen, i dettagli

Il futuro di Osimhen è assolutamente tutto da scrivere. Dopo le difficoltà ormai note nelle ultime due stagioni con il Napoli, il nigeriano ha finalmente ripreso il giusto feeling con il gol in questa esperienza in Turchia. Il Galatasaray gli sta consentendo di tornare ai livelli che tutti noi conosciamo e anche l’interesse delle altre squadre non manca. Questo ha portato il giocatore a prendere una decisione molto importante.

Dalle notizie che arrivano direttamente dalla Germania, Osimhen avrebbe deciso di non continuare la sua esperienza con il Galatasaray al termine di questa stagione. Il ritorno delle big in ottica calciomercato estivo lo sta portando a rivalutare un po’ il suo futuro e non forzare troppo la mano ad una permanenza in giallorosso anche se il club turco non ha perso le speranze ed è pronto a mettere ad utilizzare Mertens per convincerlo.

Insomma, il Galatasaray non ha intenzione di mollare, ma Osimhen non pensa di prolungare la sua esperienza in Turchia anche dopo questa stagione. Il nigeriano è quindi pronto a diventare un obiettivo di calciomercato di diverse big e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte anche da parte dello stesso attaccante.