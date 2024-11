Napoli: duro attacco a Conte, c’entra Kvara

La vicenda del georgiano continua a tenere banco in casa partenopea. E in queste ore è arrivato una frecciata al tecnico leccese

Kvaratskhelia ad oggi non dà solo gioie a questo Napoli. Il tanto atteso rinnovo non è ancora arrivato e la trattativa sembra essere in una fase di stallo. La speranza della dirigenza partenopea e dei tifosi è quella che si possa comunque arrivare ad una intesa, ma ad oggi l’ipotesi più probabile resta la separazione. Le distanze non sono assolutamente state colmate e il pressing delle big in ottica calciomercato estivo inizia ad essere assolutamente importante.

Ma non è assolutamente finita qui. In queste ultime ore è arrivato un duro attacco ad Antonio Conte incolpandolo della possibile partenza di Kvaratskhelia nel prossimo calciomercato. Un qualcosa di inaspettato vista anche la considerazione che il tecnico ha sempre avuto per il georgiano e la volontà di trattenerlo anche in futuro. Ma per qualcuno non è assolutamente così e l’attacco è stato sicuramente molto duro.

Napoli: che frecciata a Conte, cosa è successo

Antonio Conte ha sempre avuto stima nei confronti di Kvaratskhelia. È stato lui a chiedere più di una volta di trattenerlo la scorsa estate e sta spingendo con forza per il rinnovo. Una idea non assolutamente condivisa da parte di una giornalista georgiana, che in un’intervista ai microfoni di calcionapoli1926.it, ha duramente attaccato il tecnico leccese.

Secondo Salome Kharatshvili, Kvaratskhelia farebbe molto bene a lasciare il Napoli perché il gioco di Conte lo limita troppo e non esalta le sue caratteristiche. Un attacco inaspettato considerata l’ammirazione che il tecnico ha nei confronti del proprio calciatore. Ma per la giornalista georgiana le difficoltà del suo connazionale sono dovute proprio ad un tipo di calcio del leccese che non porta il giocatore ad esprimersi al meglio. Non sicuramente un qualcosa destinata a far piacere all’allenatore pugliese.

A parte queste dichiarazioni, non è sicuramente Antonio Conte il problema per il mancato rinnovo di Kvaratskhelia. Attualmente c’è una distanza importante tra le parti e questo porta il georgiano ad essere lontano da Napoli. Poi magari ADL troverà la giusta soluzione e si arriverà alla tanto attesa fumata bianca. Ma in questo momento sono molte di più le possibilità di una separazione che di una permanenza durante il calciomercato estivo nonostante la volontà di Conte.