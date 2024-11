Napoli, scambio per Osimhen: c’è la conferma dalla Turchia

Victor Osimhen è pronto a cambiare squadra ancora una volta. Subito la svolta dalla Turchia, ecco il prossimo annuncio: spunta lo scambio con il nigeriano

Una voglia immensa di continuare ad essere decisivo per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. Osimhen ha lasciato Napoli per ritrovare quella felicità ormai persa in maglia azzurra: ora il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere subito lo scambio da urlo.

Osimhen vuole puntare in alto per tornare ad essere decisivo ancora in Europa League con la maglia del Galatasaray. L’ex attaccante del Napoli è tornato ad essere protagonista con la squadra turca dopo aver rotto definitivamente con il presidente De Laurentiis: il numero uno della società partenopea cercherà di massimizzare tanti milioni dalla sua cessione. Spunta la conferma anche dalla Turchia per uno scambio da urlo: Conte potrebbe avere subito a disposizione il prossimo attaccante.

Napoli, Osimhen la chiave per il colpo da applausi

Tutto può cambiare a partire da gennaio. L’attaccante nigeriano è pronto a segnare gol decisivi con il Galatasaray, ma ecco l’intreccio da urlo per lo scambio in vista della seconda parte di stagione.

Come svelato dal portale turco, Fanatik, il Manchester United ha messo nel mirino l’attaccante nigeriano Victor Osimhen di proprietà del Napoli. I Red Devils sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo per rinforzare il reparto offensivo di Amorim appena arrivato dallo Sporting Club de Portugal. Osimhen è tornato a segnare gol importanti con il Galatasaray dopo il suo trasferimento a titolo temporaneo: spunta l’intreccio decisivo con il club turco.

L’attaccante nigeriano sarà la chiave per arrivare subito all’attaccante olandese del Manchester United, Joshua Zirkzee, che sta facendo fatica in questa prima parte di stagione con i Red Devils. L’ex Bologna non vede l’ora di tornare subito protagonista in Serie A: anche la Juventus lo sta monitorando in vista della sessione invernale di gennaio.

Per Osimhen sono arrivati subito 8 gol con quattro assist vincenti in 9 partite ufficiali giocate con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano vorrebbe completare la stagione proprio in terra turca, ma non dipenderà esclusivamente da lui. Il Napoli è pronto ad usare la carta Osimhen per arrivare ad un nuovo attaccante da regalare subito ad Antonio Conte. Romelu Lukaku è a rischio per la sfida contro la Roma a causa di un problema al ginocchio rimediato in Nazionale: scatta subito l’allarme.