Napoli, colpo in difesa: intreccio con la Juventus

Il ds Manna è sempre molto attivo per regalare nuovi innesti funzionali ad Antonio Conte. Ecco il nuovo colpo, che intreccio con la Juventus

Gennaio si avvicina sempre di più per andare a puntellare la rosa del Napoli. Il presidente De Laurentiis non vede l’ora di continuare a rivoluzionare la squadra azzurra su consiglio dello stesso Antonio Conte. Un inizio stagionale da applausi per Di Lorenzo e compagni che non intendono fermarsi proprio sul più bello: spunta così l’intreccio da urlo con la Juventus.

La dirigenza partenopea vuole regalare nuovi colpi entusiasmanti ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è molto concentrato sul campo prima di prendere nuove decisioni in sede di calciomercato: spunta il nuovo assalto della Juventus che proverà a beffare il presidente De Laurentiis. Un momento decisivo per scoprire così i nuovi dettagli in ottica futura: tutto può cambiare improvvisamente, ecco tutto quello che c’è da sapere in ottica futura per il colpo ad effetto.

Napoli, nuova beffa per ADL: spunta la verità

Saranno settimane decisive per mettere a segno così il nuovo colpo da urlo: un nuovo intreccio decisivo con la Juventus. Il ds Giuntoli cercherà di anticipare ADL: scopriamo l’ultimo dettaglio decisivo.

Come svelato dal sito ben informato sulle dinamiche in casa Lecce, PianetaLecce, Patrick Dorgu potrebbe vestire la maglia della Juventus. Il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, proverà il colpo ad effetto superando la forte concorrenza del Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma in questa stagione è riuscito ad occupare diverse posizioni mettendo a segno anche gol decisivi in ottica salvezza.

Dorgu potrebbe così cambiare subito aria al termine della stagione: ora il suo obiettivo resta la salvezza con il Lecce prima di volare altrove. Anche la Premier League continua a tenerlo d’occhio, ma la Juventus è pronta ad anticipare le big d’Europa. Il presidente De Laurentiis non vede l’ora di tornare protagonista sul fronte calciomercato: spunta la verità decisiva per chiudere subito il colpo Dorgu.

Il laterale danese è diventato anche uno dei titolarissimi della Nazionale scalando in poco tempo tutte le gerarchie. Dorgu è pronto ad essere protagonista in Champions League sposando il miglior progetto in circolazione: il terzino del Lecce cercherà di contribuire alla salvezza della squadra salentina prima di volare altrove. La Juventus cercherà di chiudere subito l’affare a sorpresa: Conte è avvisato.