Ufficiale, la clausola esiste: il Gala svela tutto su Osimhen

Negli ultimi giorni Osimhen è tornato ad essere protagonista in vista dell’addio a gennaio: spunta la verità sulla clausola, la conferma

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. L’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, dovrà pensare anche alla sua prossima squadra: il presidente De Laurentiis è pronto subito a vederlo a gennaio, ma spunta la verità sulla sua clausola.

Il presidente De Laurentiis avrà la facoltà di prendere la decisione migliore per la cessione dell’attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray. Un momento decisivo per sognare ancora in grande: non ci sarà il suo ritorno con la maglia del Napoli, ma arriverà a breve la sua cessione a titolo definitivo. Per la prima volta spunta la verità sulla clausola: conosciamo il dettaglio ufficiale per l’addio di Osimhen a gennaio. Cosa succederà nelle prossime settimane? Ecco l’intreccio da sogno con il Galatasaray.

Napoli, Osimhen via a gennaio: tutta la verità dell’allenatore

L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli è tornato protagonista a suon di gol con la maglia del Galatasaray. Un nuovo intreccio decisivo in ottica futura per conoscere subito la sua prossima squadra: spunta la verità sulla clausola.

Come svelato dall’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ai microfoni di Ht Sport Tv Osimhen ha intenzione di restare con il club turco fino alla fine della stagione: “Nel suo contratto c’è la clausola di addio per gennaio, ma non importa: lui ha detto che resterà”. Per la prima volta c’è stato l’annuncio decisivo per una possibile cessione nella sessione invernale dell’attaccante nigeriano, di proprietà ancora del Napoli.

La dirigenza partenopea cercherà così di trovare il miglior acquirente possibile: Osimhen continua a segnare gol importanti anche in Europa League con il Galatasaray. Ora l’attaccante nigeriano sarà ancora più protagonista in Turchia dopo il grave infortunio rimediato da Icardi. Tutto il peso dell’attacco sarà sulle proprie spalle per portare in alto la squadra turca.

L’annuncio dell’allenatore del Galatasaray è stato decisivo per far sognare ancora i tifosi turchi: Osimhen avrebbe già preso la sua decisione di restare fino al termine della stagione. Nei prossimi mesi si conoscerà con certezza così la sua prossima destinazione, ma ora ha intenzione di terminare la sua annata da assoluto protagonista con il Galatasaray. Il Napoli è pronto a mettere a segno la sua cessione a titolo definitivo recuperando gran parte dell’investimento fatto diversi anni fa.