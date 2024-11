Napoli, arriva il centrale: sorpasso Inter

Saranno settimane intense per chiudere il colpo in difesa. C’è anche l’Inter sulle sue tracce: ecco il sorpasso decisivo dei nerazzurri

Il Napoli vuole continuare a stupire dopo la rivoluzione estiva. Conte vuole continuare a collezionare nuove vittorie in Serie A con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League: urgono nuovi rinforzi in difesa per essere competitivi per il prosieguo della stagione. Ora spunta il sorpasso a sorpresa anche dell’Inter per ringiovanire il reparto difensivo di Simone Inzaghi.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha chiesto al presidente De Laurentiis nuovi innesti di qualità soprattutto nel reparto difensivo: spunta anche il sorpasso dell’Inter, ecco la verità arrivata pochi minuti fa. Simone Inzaghi cercherà di dare filo da torcere al Napoli proseguendo la stagione ad alti livelli inseguendo la squadra azzurra partita forte in Serie A: una nuova sfida sul fronte calciomercato.

Napoli, la chiusura totale in difesa: ecco l’intreccio

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista dei prossimi mesi. Ecco l’intreccio decisivo per puntellare la rosa degli azzurri: ecco tutta la verità per il colpo in difesa, c’è anche il forte interessamento dell’Inter.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Hien è finito nel mirino dell’Inter. Seguito anche dal Napoli nelle ultime settimane, ma ora il centrale svedese dell’Atalanta dovrà prendere così la miglior decisione per il suo futuro.

Un intreccio decisivo con le big della Serie A sempre molto attive in ottica futura: Hien è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime settimane attirando forti interessamenti dei migliori club italiani. Un marcatore puro in grado di fermare al Maradona anche Romelu Lukaku: ora il Napoli dovrà farsi sentire per chiudere nuovi colpi a gennaio.

Beppe Marotta cercherà di beffare ancora una volta il presidente De Laurentiis: il Napoli penserà prima alla cessione di Osimhen per poi sferrare l’assalto vincente per i prossimi colpi in difesa. Un tesoretto utile in vista della prossima sessione estiva di calciomercato per rivoluzionare la rosa a disposizione di Conte.

Hien potrebbe così cambiare subito squadra dicendo addio all’Atalanta: Gasperini ha dimostrato ancora una volta di lavorare alla grande con i giovani. Ora l’Inter tenterà il colpo a sorpresa beffando il presidente De Laurentiis. Ormai ci siamo per la chiusura dell’affare in difesa.