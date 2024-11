Napoli, allarme Lukaku: l’annuncio del belga

Romelu Lukaku è tornato anzitempo dal ritiro della Nazionale belga: spunta l’annuncio dell’attaccante del Napoli, Conte è avvisato

Saranno giorni intensi in casa azzurra per ritrovare subito la forma migliore in vista della sfida contro la Roma. Il Napoli cercherà di superare l’ostacolo giallorosso dopo il ritorno di Claudio Ranieri in panchina: spunta la verità per quanto riguarda le condizioni dell’attaccante belga Romelu Lukaku.

A distanza di mesi Romelu Lukaku è tornato in Nazionale. L’attaccante belga sta cercando di recuperare la forma migliore in vista delle prossime sfide di Serie A, ma subito è arrivata una nuova tegola in casa azzurra per un problema al ginocchio. Come pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dello stesso attaccante del Napoli come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino. Saranno ore delicate per prendere la miglior decisione possibile per il suo ritorno in campo dopo l’addio anticipato alla Nazionale belga.

Napoli, la verità sull’infortunio: Conte è avvisato da Lukaku

Tutto può cambiare improvvisamente in casa azzurra. Spunta la verità a sorpresa dello stesso attaccante belga che vuole tornare subito in campo: i tifosi subito si sono preoccupati, ecco tutto quello che è successo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Romelu Lukaku ha annunciato di essere pronto per scendere in campo contro la Roma. L’attaccante belga è voglioso di essere protagonista ancora in maglia azzurra. Subito è tornato da Conte per un problema al ginocchio come evidenziato dal Ct dei Diavoli Rossi Tedesco.

Fino a questo momento della stagione l’attaccante belga è apparso fuori forma mettendo a segno soltanto qualche gol decisivo in maglia azzurra. Rispetto ai tempi dell’Inter, Lukaku non è più pimpante spalle alla porta venendo fermato spesso dai difensori avversari che lo costringono a lavorare sempre sotto pressione. Conte può tirare un mezzo sospiro di sollievo per cercare di farlo scendere in campo contro la Roma al Maradona.

Un’altra sfida da vincere per allungare in classifica. Il Napoli cercherà di consolidare il primato in classifica per continuare così il perocorso di crescita appena iniziato: Lukaku potrà prendere parte alla sfida contro la Roma, ma nelle prossime ore si conosceranno con certezza le sue condizioni. Una nuova verità delicata per l’attaccante belga che cercherà di contribuire a suon di gol al ritorno immediato in Champions League. Contro la Roma vuole esserci a tutti i costi.