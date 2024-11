Napoli, rinnovo immediato: pronta l’ufficialità di ADL

Il Napoli è pronto a far sognare nuovamente i tifosi azzurri: spunta la firma immediata sul rinnovo contrattuale, ha già deciso ADL

Un nuovo intreccio in casa azzurra: ADL cercherà di chiudere nelle prossime ore l’affare a sorpresa. Il Napoli non vede l’ora di continuare a blindare i suoi gioielli in rosa per continuare il percorso di crescita iniziato con Antonio Conte. Spunta la firma immediata: il rinnovo ufficiale è davvero molto vicino.

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta per le nuove firme immediate soprattutto per i rinnovi contrattuali. Spunta l’intreccio a sorpresa per chiudere subito il nuovo affare in vista delle prossime settimane: ecco la verità da urlo arrivata pochi minuti dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Napoli intende blindare così i propri gioielli in rosa per poi soffermarsi sui nuovi rinforzi a partire da gennaio.

Napoli, il nuovo intreccio: annuncio ufficiale ad un passo

Il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere nuovi affari sensazionali: subito si avvicina la chiusura per il rinnovo contrattuale da urlo dopo un lungo tira e molla.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Franck Anguissa proseguirà la sua storia d’amore con i colori azzurri. Il suo attuale contratto è in scadenza nel giugno 2025, ma ora il club di De Laurentiis opterà per l’opzione rinnovo per arrivare almeno fino al 2027 con un nuovo ingaggio che arriverebbe anche ai 3 milioni.

C’è anche una novità a sorpresa per quanto riguarda il prolungamento del contratto fino al 2028 nonostante gli accordi già esistenti. Il ds Manna è pronto a chiudere subito l’affare: Anguissa continuerà così a lottare su ogni pallone al Maradona vestendo la maglia azzurra per altre stagioni.

La firma è sempre più vicina per il centrocampista camerunese che vuole essere protagonista ancora in Serie A: spunta l’intreccio decisivo per arrivare subito alla firma sul rinnovo contrattuale. Non solo Anguissa, ma anche Meret e Kvara: il presidente De Laurentiis scenderà in campo in prima persona per risolvere alcuni problemi burocratici per i due giocatori azzurri.

Spunta la nuova idea da urlo per blindare così Anguissa in ottica futura: un nuovo intreccio da urlo per sognare in grande. Tutto è cambiato in poco tempo: a breve arriverà l’annuncio ufficiale del Napoli per il rinnovo immediato di Anguissa. Una mossa a sorpresa del ds Manna che non vuole perdere ulteriore tempo.