Napoli, sospetto Meret: il nuovo annuncio sul futuro

Alex Meret continua a difendere la porta del Napoli da ben sei anni: spunta l’annuncio decisivo, c’è un sospetto per il futuro in maglia azzurra

Dopo il rinnovo immediato per Anguissa, il presidente De Laurentiis continua a lavorare in ottica futura per un nuovo intreccio decisivo per quanto riguarda il futuro di Meret. Un nuovo affare immediato, ma spunta un nuovo sospetto sul futuro del portiere friulano.

Dopo tante stagioni in maglia azzurra, il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere l’affare per il rinnovo contrattuale di Meret. Il portiere friulano è tornato protagonista dopo il lungo infortunio, ma è stato criticato nuovamente dopo l’incertezza a San Siro contro l’Inter sul tiro vincente del turco Calhanoglu. Spunta un nuovo sospetto per il rinnovo contrattuale del portiere del Napoli: nell’estate 2025 ADL potrebbe perderlo a zero.

Napoli, futuro Meret: spunta l’intreccio in casa azzurra

La società partenopea vuole pensare prima ai rinnovi contrattuali per blindare i propri calciatori in maglia azzurra. Il presidente De Laurentiis sarà protagonista in sede di calciomercato per puntare in alto, ma spunta la verità sul futuro di Meret: c’è un grande sospetto.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il contratto di Meret con il Napoli è in scadenza nel giugno 2025. I contatti con il suo agente Pastorello proseguono senza sosta, ma è spuntato pochi minuti fa un nuovo sospetto per il futuro del portiere del Napoli.

Il ds Manna cercherà di strappare il sì del giocatore azzurro per prolungare il suo contratto fino al 2027: la stretta di mano c’è già stata, ma c’è una distanza di 200mila euro tra l’entourage di Meret e la società partenopea. Tutto si può chiedere in tempi brevi per continuare l’avventura insieme senza avere il rischio di perderlo a parametro zero.

Saranno giorni decisivi per arrivare alla firma immediata sul rinnovo contrattuale: il Napoli continua a pensare in grande risolvendo anche la grana rinnovo. Meret è pronto a continuare ad essere protagonista in maglia azzurra: le prossime settimane saranno decisive per blindare il portiere friulano.

Spunta l’intreccio decisivo per il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, che cercherà di accontentare sempre di più Antonio Conte puntellando la rosa a sua disposizione. Il portiere friulano continua a crescere anche sotto l’aspetto della leadership, ma ogni tanto commette (come tutti) qualche errore di troppo.