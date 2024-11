Napoli, Lobotka preoccupa: la decisione di ADL sul futuro

Stanislav Lobotka è nel mirino delle big d’Europa: ora la situazione futura preoccupa il presidente De Laurentiis, ha preso già questa decisione

Il presidente De Laurentiis cercherà di conoscere così il futuro del centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka, che è diventato il faro del centrocampo azzurro. Conte l’ha voluto subito blindare in estate, ma spunta l’intreccio delicato con la società partenopea: ecco la decisione immediata del numero uno del Napoli.

Ora Lobotka è pronto a tornare titolare in mediana. Lo slovacco è stato fuori per circa un mese dopo l’infortunio rimediato in Nazionale: ha fatto il suo ritorno in campo nella ripresa contro l’Inter per poi partire nuovamente in Nazionale. Ecco la situazione delicata per il suo rinnovo contrattuale: Lobotka cercherà di contribuire ai nuovi successi della squadra guidata da Antonio Conte. Spunta la decisione immediata di Aurelio De Laurentiis, ecco la verità.

Napoli, rinnovo Lobotka: spunta la situazione a sorpresa

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole subito chiudere il rinnovo contrattuale di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è nel mirino delle big d’Europa, come il Barcellona, che farebbe follie per chiudere subito il colpo ad effetto. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di rinnovare ulteriormente il suo legame contrattuale: spunta l’intreccio totale con la società partenopea.

Nell’ultimo periodo tante big d’Europa hanno bussato alla porta della dirigenza partenopea: il direttore sportivo, Giovanni Manna, è pronto a blindarlo subito. L’obiettivo è quello di fargli chiudere la carriera proprio al Napoli dopo il suo arrivo dal Celta Vigo: è stato protagonista anche durante lo Scudetto vinto sotto la gestione di Spalletti.

Ora il suo futuro dovrebbe essere ancora in maglia azzurra per raggiungere nuovi successi da urlo in maglia azzurra. Conte l’ha valorizzato ancora di più dandogli nuovi compiti nelle due fasi di gioco. Il Barcellona ci ha provato a lungo, ma per i blaugrana resterà soltanto un sogno. Il centrocampista slovacco tornerà titolare contro la Roma cercherà di contribuire ad un nuovo successo della squadra partenopea. Una lunga carriera con la maglia del Napoli facendo sognare i tifosi partenopei in vista delle prossime stagioni.

Il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo a lungo fino all’età di 34 anni: lo slovacco è pronto a firmare subito il suo rinnovo contrattuale senza pensarci su un’altra volta. Ormai ci siamo per la chiusura immediata dell’affare.