Zirkzee al Napoli in uno scambio: c’è l’annuncio

Il deludente rendimento di Romelu Lukaku potrebbe portare il Napoli ad investire su un (altro) attaccante nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, questo dovrebbe e potrebbe essere a sorpresa Joshua Zirkzee, giocatore che in estate sarebbe stato cercato soprattutto da Milan e Juventus. Alla fine l’olandese potrebbe vestire proprio la maglia azzurra, anche perché sarebbe finito al centro di discorsi piuttosto interessanti, che vedrebbero coinvolto anche un giocatore del Napoli stesso.

Essenzialmente il Manchester United starebbe pensando ad uno scambio, come confermato anche dal recente annuncio. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che alle giuste condizioni quest’affare possa andare in porto già a gennaio.

Zirkzee finisce al Napoli: scambio con lo United

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, decisamente in difficoltà in quel di Manchester con la maglia dello United. L’arrivo in panchina di Ruben Amorim potrebbe cambiare le cose, ma non è da escludere che l’olandese decida comunque di lasciare la Premier League nel prossimo calciomercato invernale ad appena sei mesi dal suo arrivo.

Fino ad oggi il Napoli non era mai stata indicata come possibile squadra dell’ex Bologna, ma l’asse che collega il capoluogo partenopeo a Manchester si starebbe infuocando in maniera piuttosto interessante. Stando alle ultime notizie, infatti, i Red Devils starebbero studiando uno scambio per arrivare ad un giocatore azzurro, inserendo all’interno delle trattative proprio Joshua Zirkzee.

Stando dunque a quanto riportato nelle scorse ore dai colleghi di Fanatik, l’ex Bologna potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli, il tutto perché il Manchester United avrebbe in mente una proposta di scambio per riuscire a regalare a Ruben Amorim Victor Osimhen, che in quel di Istanbul starebbe tornando ai livelli dello scudetto, come confermano gli 8 gol in 9 partite con la maglia del Galatasaray.

Scambio per Zirkzee: il Napoli ci guadagna solo

Joshua Zirkzee potrebbe diventare il prossimo numero 9 del Napoli. Il tutto grazie ad uno che con questo numero ha scritto la storia in azzurro, ovvero Victor Osimhen, oggi al Galatasaray.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fanatik, il Manchester United vorrebbe regalare il nigeriano a Ruben Amorim, che lo considera essere l’attaccante ideale per il suo stile di gioco. Considerata l’alta cifra della clausola rescissoria, i Red Devils starebbero per l’appunto pensando di inserire nelle trattativa Joshua Zirkzee, accompagnando a questa contropartita tecnica un conguaglio economico comunque importante. Staremo a vedere.