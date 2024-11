Affondo Napoli, accordo trovato con l’attaccante: firma a gennaio

Grande estimatore del giocatore, Antonio Conte potrebbe esaudire il desiderio di iniziare a lavorare con l’attaccante a partire dal prossimo gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli avrebbe nelle scorse ore raggiunto l’accordo con il giocatore, che dal canto suo non vedrebbe l’ora di vestire la maglia azzurra. Da qui a parlare di affare fatto, però, ce ne vuole, anche perché starebbero nascendo problemi su problemi che potrebbero addirittura far saltare l’affare.

La speranza è che ovviamente il tutto possa concludersi per il meglio, con la volontà dell’attaccante che a questo punto potremmo dire giocherà un ruolo fondamentale nelle operazioni.

Il Napoli ha trovato l’accordo con l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che nonostante manchi ancora qualche mese da qui a gennaio, sarebbe già particolarmente attivo. A differenza della scorsa estate, la formazione di Antonio Conte si limiterà a compiere giusto qualche accorgimento nella prossima finestra invernale di trasferimenti, anche se agli ordini del salentino potrebbe presto essere messo a disposizione uno degli attaccanti più in forma e prolifici del campionato.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante la forte concorrenza, il Napoli avrebbe anticipato i tempi contattando giocatore ed entourage, ricevendo le risposte che dalle parti di Castelvolturno speravano di avere. Neanche il tempo di sedersi al tavolo delle trattative che fra le parti è subito nato un feeling che avrebbe dato uno sprint importante, e decisivo, alla trattativa.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Mattino, in maniera quasi del tutto sorprendente il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con l’attaccante del Parma Ange-Yoann Bonny, giocatore seguito con attenzione anche dalle altri importanti squadre di Serie A. Nel futuro del francese sembrerebbe esserci però quella di Aurelio De Laurentiis, entusiasta di poter mettere a disposizione di Antonio Conte un’alternativa all’altezza di Romelu Lukaku, che per quanto importante si stia dimostrando essere, qualche difficoltà la starebbe comunque riscontrando.

Accordo con l’attaccante, ma c’è un problema

Il Napoli ha trovato un accordo con Ange-Yoann Bonny. È questa la notizia del giorno, anche se alla fine di concreto non ci sarebbe nulla. L’attaccante del Parma ha dato la sua parola alla formazione di Antonio Conte, ma il problema sembrerebbe nascere direttamente dai ducali.

Stando infatti a quanto riportato sempre da Il Mattino mattino, la società emiliana non ha alcuna intenzione di vedere Bonny, quantomeno nel prossimo calciomercato invernale, anche perché c’è una salvezza da conquistare ed il francese è troppo importante per Pecchia e compagni per lasciarlo andare via a gennaio. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che la volontà del ragazzo giocherà un ruolo fondamentale nelle trattative, con il Parma che potrebbe anche cedere per evitare di trattenere in rosa un giocatore alla fine scontento. Staremo a vedere.