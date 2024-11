Cambio di formazione nel Napoli: Conte non ha altra scelta

Domenica il Napoli ospiterà la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, con Conte che sarà costretto ad un cambio di formazione obbligato.

Stando alle ultime notizie, infatti, a causa di questa sosta per le Nazionali, il salentino dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori. Da qui a domenica, comunque, la situazione potrebbe anche cambiare, ma l’impressione è che oramai l’allenatore partenopeo dovrà preparare la sfida contro i giallorossi non prendendo in considerazione l’esterno nella possibile formazione titolare.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che le condizioni dell’azzurro verranno valutate una volta rientrato dall’Italia, anche se la decisione sembrerebbe essere già stata presa.

Cambio di formazione obbligato nel Napoli per la Roma

Napoli-Roma non è una partita come le altre, è il “Derby del Sole“, partita che vede le due squadre più importanti del centro-sud Italia sfidarsi. Quest’anno avrà poi un sapore diverso, perché mentre per la formazione di Claudio Ranieri potrebbe rappresentare essere la svolta, per quella di Antonio Conte continuità e consapevolezza che lo Scudetto non è solo un sogno, ma un obiettivo reale.

La settimana che porta però alla sfida del Diego Armando Maradona non è iniziata nel migliore dei modi per l’allenatore del Napoli, che si è reso conto di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per la delicata sfida contro la Roma. Il tutto per “colpa” di questa sosta per le Nazionali, che non permetterà all’azzurro di tornare in tempo e nelle condizioni migliori per affrontare una sfida così importante e delicata, sotto ogni punto di vista.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, con ogni probabilità, per la partita di domenica contro i rivali giallorossi il Napoli potrebbe non fare affidamento su Mathias Olivera, che come al solito rientrerà per ultimo da una sosta che l’ha visto per il momento scendere in campo solo in occasione della vittoria del suo Uruguay contro la Colombia, in attesa poi della partita tra due giorni contro il Brasile.

Conte obbligato a cambiare: scelto il sostituto

Antonio Conte potrebbe fare a meno di Mathias Olivera contro la Roma. Nulla di preoccupante, nessun infortunio, semplicemente il laterale uruguaiano rischia di rientrare tardi e stanchissimo da una sosta che lo vedrà per l’ultima volta protagonista nella notte tra martedì e mercoledì contro il Brasile.

Per evitare di andare incontro a problemi fisici che potrebbero poi avere conseguenze più avanti, Conte potrebbe far osservare un turno di riposo ad Olivera, che ad oggi sembrerebbe dunque partire dalla panchina contro la Roma. Al suo posto scalda i motori l’ex della partita, Leonardo Spinazzola, che avrà l’occasione di riscattarsi dopo un inizio di stagione non entusiasmante.