Kvaratkshelia-Napoli, è finita: c’è anche l’annuncio

Tutti i discorsi fatti in queste settimane sarebbero arenati, come confermano anche le ultime clamorose notizie.

Stando a queste, infatti, tra il Napoli e Kvaratskhelia sembrerebbe essere oramai una storia ai titoli di coda, con il rinnovo che da scontato è invece incredibilmente saltato. Ad inferire ulteriormente l’annuncio delle ultime ore, che difatti ha tagliato l’entusiasmo ai tifosi del Napoli, che adesso devono iniziare ad entrare nell’ottica che a partire dalla prossima stagione il georgiano potrebbe non vestire più la maglia azzurra.

Ovviamente da qui ai prossimi mesi le cose potrebbero cambiare, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando diretti verso una direzione ben precisa.

Kvaratskhelia vuole andare via da Napoli: c’è l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratkshelia, da tempo al centro di discorsi legati ad un suo eventuale rinnovo con il Napoli. Bene, la narrazione di questi mesi sembrerebbe essere però crollata in un niente dopo l’annuncio delle scorse ore, che ha decisamente tagliato le gambe non solo ad Antonio Conte ma anche a tutti i tifosi.

Da capire adesso come questa situazione si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando spediti in una direzione che sicuramente non fa piacere. Ovviamente le cose potrebbero anche cambiare, ma la volontà del georgiano è oramai chiara, semmai ci fosse stato qualche dubbio.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Rai, Khvicha Kvaratkshelia vuole andare via da Napoli. Nonostante sia il fulcro del progetto tecnico di Antonio Conte, il georgiano ha intenzione di intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, mosso anche dalle voci che sarebbero circolate in merito al suo futuro in questi giorni. Il 77 sarebbe infatti finito nel mirino del Barcellona, che si sarebbe addirittura spinto oltre arrivando anche ad incontrare l’agente del ragazzo, Mamuka Jugeli.

Kvara-Napoli, è finita: ma c’è un problema

Khvicha Kvaratkshelia vuole andare via da Napoli, oramai ha preso questa decisione. Il georgiano sarà stato sicuramente condizionato dall’interesse del Barcellona, che in realtà sembrerebbe essere meno concreto di quanto effettivamente ci si possa immaginare.

Stando a quanto riportato dai colleghi della Rai, infatti, al momento non ci sarebbe nessuno in grado di soddisfare le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis per Kvaratakshelia, neanche il club blaugrana. Per evitare di creare un caso Osimhen 2.0, il presidente del Napoli sarebbe anche disposto a cedere il georgiano (a giugno), ma a patto che si presentino con un’offerta da almeno 120 milioni di euro, la stessa cifra rifiutata in estate dal Paris Saint Germain.