Napoli: soldi e scambio, così prendono Lobotka

I partenopei rischiano di perdere lo sloveno nella prossima sessione estiva di calciomercato. Un club è pronto a fare un’offerta importante per il calciatore

Lobotka dice addio al Napoli? Una ipotesi da non escludere nonostante la stima di Conte. L’interesse nei confronti del calciatore delle big è oramai noto, ma anche la voglia da parte di ADL di non privarsi del proprio giocatore. Ma le parole del tecnico leccese alla vigilia della sfida contro la Roma su Gilmour fanno capire come i partenopei in un prossimo futuro possano puntare direttamente sul centrocampista scozzese e magari lasciare partire lo slovacco.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, un club ha messo Lobotka tra i principali obiettivi di calciomercato per la prossima estate e si parla della possibilità di una offerta a luglio. Possibile una proposta economica più un giocatore di livello per convincere il Napoli. Le porte al momento non è detto che si apriranno a questo trasferimento, ma il tentativo ci sarà visto che il tecnico ha deciso di puntare forte su di lui.

Calciomercato Napoli: scambio con Lobotka, si chiude l’affare

Le prestazioni di Lobotka non stanno passando inosservate alle big europee. Si è parlato nelle scorse settimane molto della possibilità di un trasferimento al Barcellona o Manchester City, ma alla fine da parte del Napoli nessuna apertura. Ora a 30 anni la prossima estate forse rappresenta l’ultima occasione per fare una plusvalenza importante e per questo motivo si apre all’ipotesi di un addio ai partenopei. I tifosi sperano di no. Il calcio, però, è imprevedibile e le sorprese sono dietro l’angolo.

Il PSG, su suggerimento di Luis Enrique, avrebbe messo nel mirino Lobotka per il calciomercato estivo. Difficile in questo momento ipotizzare una apertura del Napoli, ma la presenza di Gilmour in rosa non chiude a questa ipotesi. Possibile da parte dei parigini una proposta economica importante più il cartellino di un giocatore che ormai non rientra più nei programmi come Skriniar.

Davanti ad una offerta simile non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca per Lobotka durante il calciomercato estivo. Il Napoli naturalmente farà tutte le valutazioni prima di sciogliere i dubbi, ma la presenza di Gilmour in rosa rappresenta una sicurezza per Conte. Ora non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se si arriverà a questa proposta con Skriniar nella trattativa oppure ad un qualcosa di differente.