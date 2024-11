Napoli: colpo low cost, arriva dal Monza

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’occasione last minute e low cost può arrivare dai brianzoli

Il Napoli ha bisogno di rinforzi per poter puntare allo Scudetto. La squadra contro la Roma ha dato vita ad una prestazione importante, ma il calo avuto nel finale rappresenta una sorta di allarme. Per questo motivo Conte si aspetta dei giocatori durante il calciomercato invernale e spunta una occasione che fino a questo momento non era presa in considerazione.

Il Napoli potrebbe a sorpresa andare con forza su un giocatore del Monza. È in scadenza a giugno e i brianzoli potrebbero anche decidere di cederlo per guadagnare un po’ di soldi e non perderlo direttamente a zero in estate. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi, ma i tentativi ci potrebbero essere per provare a regalare un rinforzo importante e di esperienza ad Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: affare con il Monza, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i nomi nel mirino di Manna, ma per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. La volontà dei partenopei è quella di trovare giocatori pronti per essere utilizzati subito e non attendere del tempo prezioso. E dal Monza potrebbe nascere una opzione low cost. Naturalmente ad oggi non c’è nessuna trattativa e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Monza potrebbe ragionare sulla possibilità di cedere Pablo Marì durante il calciomercato invernale essendo in scadenza. Per questo motivo non è da escludere un tentativo da parte del Napoli per rinforzare la difesa magari mettendo sul piatto anche un calciatore come può essere Zerbin. Niente di sicuro visto che sono in corso tutti i ragionamenti del caso prima di decidere di affondare il colpo.

Il Napoli pensa a Pablo Marì per il calciomercato invernale. Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto se dovesse partire uno tra Juan Jesus e Rafa Marin. Naturalmente vedremo se i partenopei decideranno di affondare il colpo oppure opteranno di andare su altri obiettivi che sono comunque di livello importante.