Mercato Napoli, Kvara allo United: maxi scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la svolta nel futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che continua ad essere al centro di tanti rumors e di tante chiacchiere. In tal senso, arriva un cambiamento non di poco conto, dal momento che con il Manchester United si lavora ad un maxi scambio che può far felici tutte le parti in causa.

In casa azzurra tiene banco ormai da tanto, troppo tempo il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, lavora da tempo al rinnovo contrattuale ma manca la quadra nonostante gli sforzi enormi fatti da Aurelio De Laurentiis per premiare il talento del numero 77. Non sono bastati, fino a questo momento, i 6 milioni offerti però per convincere il georgiano.

Si ha la netta sensazione che la questione ruoti tutta attorno alla clausola rescissoria. Il Napoli vuole inserirla e fissarla attorno ai 100 milioni di euro, mentre il suo agente la vuole ad 80 milioni. Adesso, però, su Kvara piomba il Manchester United e lo scambio può far saltare il banco, accontentando tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, svolta nel futuro di Kvara: le ultime

Un club come lo United non può non essere una soluzione affascinante per il georgiano, che come tutti sogna la Premier League. E d’altronde da quelle parti se ne intendono di calciatori che fanno cose fenomenali con indosso la maglia numero 7 (anche se nel Napoli indossa la 77). Con il Barcellona da sempre interessato, adesso c’è da fare i conti con i Red Devils.

Secondo quanto raccontato da Sportmediaset, infatti, il Manchester United si è fiondato su Kvaratskhelia offrendo ben 9 milioni all’anno. Se non si dovesse sbloccare il rinnovo, il Napoli questa estate lo lascerebbe partire. Si valuta anche l’ipotesi dello scambio e chissà che non possa tornare in auge il nome di Marcus Rashford.

Kvara allo United, lo scambio può essere la chiave

L’inglese, infatti, è già stato accostato al Napoli e da tempo si parla di un suo addio al Manchester United. Difficile, infatti, che i Red Devils possano arrivare ad offrire i 100 milioni chiesti da ADL, ma lo scambio può cambiare tutto.

Oltre a Rashford, potrebbero essere profili interessanti anche Hojlund e Zirkzee, che non convincono in Premier League e che hanno già dimostrato il loro straordinario valore in Serie A. E che al Napoli potrebbero far comodo come alternative a Lukaku.