Mercato Napoli, svolta per gennaio: affondo per il talento azzurro

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo che può rappresentare un importante innesto in vista della sessione di gennaio. L’affondo può arrivare per il talento azzurro dell’Italia Under 21 che rappresenta un profilo a dir poco interessante su cui Conte può lavorare. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

In vista di gennaio i partenopei sanno che non possono restare a guardare. Ci sono, infatti, delle esigenze che ha segnalato il tecnico davanti alle quali la proprietà e la dirigenza non può restare di certo a guardare. La prima e più importante priorità è sicuramente quella rappresentata dalla linea difensiva, nella zona centrale.

Come è noto, infatti, alle spalle di Buongiorno e di Amir Rrahmani ci sono Rafa Marin e Juan Jesus che allo stato attuale delle cose non garantiscono particolari garanzie. Non è solo il difensore centrale però l’obiettivo che insegue Giovanni Manna, dal momento che allo stato attuale delle cose sono anche altre le piste per le quali si sta lavorando.

Mercato Napoli, svolta in vista di gennaio: le ultime

Dopo gli sforzi fatti in estate, però, l’esigenza da parte della proprietà di Aurelio De Laurentiis è quella di provare a rispettare le indicazioni di Antonio Conte ma dando sempre una occhiata a quelle che sono anche le esigenze economiche del Napoli in sede di mercato. In vista di gennaio andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, su X, Cesare Casadei è pronto a salutare il Chelsea a gennaio con la formula del prestito dal momento che anche con il suo ex allenatore ai tempi del Leicester City Maresca non ha praticamente trovato spazio.

Napoli, nel mirino il talento dell’Italia Under 21: cambia tutto

Il Napoli lo ha seguito anche questa estate, soprattutto nell’ambito di un possibile scambio con Victor Osimhen di cui si è a lungo vociferato. Adesso può arrivare la svolta e potrebbe essere un profilo praticamente perfetto per Antonio Conte.

In caso di addio di Folorunsho, che continua a raccogliere apprezzamenti, Casadei potrebbe essere per il tecnico dei partenopei la perfetta e valida alternativa, anche come caratteristiche, a Scott McTominay. Da vedere se il Napoli riuscirà ad affondare il colpo per Cesare Casadei. Tenendo sempre conto che la concorrenza non manca.