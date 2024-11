Jorginho torna in Serie A: colpo low cost e firma

L’ex stella del Napoli e della Nazionale italiana Jorginho a sorpresa può far ritorno in Serie A. Arriva la svolta con il colpo a basso costo, dal momento che si tratta di una autentica occasione nel calciomercato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che l’Italia può tornare ad abbracciarlo.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha scritto delle pagine memorabile di calcio. Sicuramente in Italia, con le maglie di Hellas Verona e Napoli ed anche con quella della Nazionale Italiana. Con cui ha conquistato, da protagonista assoluto, Euro 2020. Ma anche all’estero, basti pensare alle imprese sportive realizzate al Chelsea.

Spesso sottovalutato, è un calciatore a cui si fa enormemente fatica a rinunciare. E lo hanno dimostrato le scelte prese praticamente da tutti gli allenatori che ha avuto. In tal senso, però, adesso per lui arriva una svolta significativa. Jorginho pronto a dire addio all’Arsenal ed a tornare a costi a dir poco contenuti in Serie A.

L’italo brasiliano può tornare in Serie A: colpo di scena

Le cose all’Arsenal, complice una concorrenza di primissimo piano, non sono andate benissimo, dal momento che non sta trovando troppo spazio. Mikel Arteta, però, nutre nei suoi confronti una grandissima stima e lo dimostra ogni volta che si trova a parlare di lui. A sorpresa, però, per lui arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, su X ha spiegato come al momento non ci sono margini per sperare in un rinnovo contrattuale con l’Arsenal per Jorginho, il cui contratto scadrà nel 2025 e che dunque può essere una grande occasione a basso costo da parte

Jorginho di nuovo in Italia: le ultime notizie a riguardo

Al momento non arrivano notizie dirette relative a trattative che riguardano in prima persona Jorginho, ma nel recente passato è stato spesso accostato alla Juventus, che ora può cercare l’affondo anche per le difficoltà di ambientamento di Douglas Luiz.

Potrebbe completare la linea mediana dei bianconeri e far comodo, magari, anche all’Inter, che alle spalle di Calhanoglu non ha alternative adeguate. Per Jorginho la Serie A ha sempre avuto un certo fascino. Ed ora può tornare o a giugno a zero oppure a gennaio a costi a dir poco contenuti. Vediamo se qualcuno ne approfitterà.