Napoli: Conte cambia ancora, nuovo ruolo per Kvara

Il tecnico dei partenopei sta pensando ad un nuovo cambio per il georgiano. Una situazione che non rende assolutamente semplice il suo compito

Non è un periodo facile per Kvaratskhelia. Il cambio contro la Roma e la sua reazione stizzita ha fatto il giro del web e non solo. In molti hanno collegato la sua rabbia alla situazione contrattuale, ma il calciatore ha provato ad allontanare parlando di una prestazione non all’altezza. Di certo per lui non è un periodo facile ed ora c’è una novità che rischia di creare non pochi problemi al giocatore.

Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, per Kvaratskhelia Conte ha in programma un nuovo ruolo e questo rischia di renderlo ancora più scontento rispetto a prima. Una situazione che comunque non interessa molto al tecnico dei partenopei. Lui pensa al meglio della squadra ed è pronto a dare un chiaro segnale al giocatore se ci dovessero essere reazioni simili a quella contro la Roma.

Napoli: nuovo cambio per Kvara, i dettagli

La situazione Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli e per il momento non si hanno certezze sul suo futuro. Ma ad oggi Conte pensa solamente al presente e chiede al georgiano di dare comunque il massimo per la squadra e poi in estate sciogliere le riserve su dove giocare la prossima stagione. Naturalmente questo non è assolutamente semplice considerato che il suo nome resta sempre al centro di diverse voci.

A questo dobbiamo aggiungere una insoddisfazione per i compiti che gli da Antonio Conte. Stando alle ultime indiscrezioni, in queste ultime partite, il tecnico ha chiesto a Kvaratskhelia un maggiore impegno in fase difensivo e questo sicuramente non lo porta a rendere meglio in quella offensiva. Questo magari lo porta ad avere anche dei gesti di rabbia come quelli contro la Roma anche se bisogna dire che si è subito scusato con i compagni.

Una gestione non facile per Conte fino a giugno. Naturalmente dovrà essere fatta per garantire al Napoli una stagione di assoluto livello anche in ottica Scudetto. In questo momento l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi l’anno e poi si penserà al futuro di ogni singolo calciatore a partire da quello di Kvaratskhelia. E il tecnico leccese è pronto a dare dei segnali anche forti per farlo capire.