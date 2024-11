Napoli, allarme Kvaratskhelia: Conte preoccupato, ecco il perché

In casa Napoli c’è preoccupazione in maniera inevitabile per Khvicha Kvaratskhelia e la cosa non può non preoccupare anche Antonio Conte. Il georgiano, perno centrale dal punto di vista delle idee e dell’inventiva di questo Napoli, genera adesso apprensione in casa azzurra, a Castel Volturno. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto del giocatore, in senso assoluto, più importante nel Napoli. Sia per quello che è il suo valore di mercato, sia per il contributo alla manovra che riesce a dare. Con Conte, anche in termini di approccio in campo e di modalità di affrontare le partite, è letteralmente rinato e ne hanno beneficiato tutti.

L’unica nota stonata fino a questo momento sono le trattative per il rinnovo che vanno avanti, ormai, da circa un anno e mezzo senza però mai riuscire ad arrivare a dama, come si suol dire. In tal senso, però, c’è anche un’altra fonte di preoccupazione che riguarda da vicino Kvaratskhelia e che dà poca serenità anche a Conte. Vediamo di che si tratta.

Apprensione tra i partenopei: il georgiano preoccupa Conte

Prima del tremendo KO contro l’Atalanta e del pari positivo di Milano contro l’Inter, Khvicha Kvaratskhelia era stato a dir poco decisivo nella partita contro il Milan vinta dal Napoli, con il suo gol che ha spezzato le gambe in maniera definitiva alle velleità dei rossoneri. Proprio la questione relativa al gol preoccupa Antonio Conte.

Come sottolineato dall’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino“, infatti, Kvaratskhelia manca dal tabellino dei marcatori allo stadio Diego Armando Maradona da quasi due mesi. Una tendenza che preoccupa in maniera del tutto inevitabile, dal momento che non è da lui non far esultare i suoi tifosi tanto a lungo.

Kvaratskhelia, un dato allarma Conte: ecco tutta la verità

L’ultimo suo gol a Napoli, infatti, lo ha segnato nella partita contro il Monza, e di conseguenza contro la Roma bisogna rompere questa maledizione e tornare ad essere il padrone dello stadio Diego Armando Maradona.

In una partita da non sbagliare per difendere la vetta della classifica e per provare ad allontanare un po’ le avversarie, Conte non può pensare di fare a meno della sua classe, dei suoi assist ed anche dei suoi gol. La parola adesso passa al campo, mentre sul rinnovo di Kvara emergono nuovi problemi.