Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Udinese: c’è l’annuncio

Mercato Napoli, gli azzurri sono al lavoro in vista della sessione di gennaio per regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui questa squadra ha un disperato bisogno ed in tal senso arriva la svolta. Il prossimo rinforzo può arrivare dall’Udinese e c’è anche l’annuncio che va proprio in questa direzione.

In casa Napoli l’entusiasmo da questo punto di vista è dilagante per come si sta andando a strutturare il progetto nuovo targato Antonio Conte. La società sta operando davvero molto bene in ogni suo aspetto. A partire dallo staff che si occupa di calciomercato, guidato da Giovanni Manna, fino ad arrivare a quello più squisitamente tecnico e tattico.

In tal senso, in vista della sessione di gennaio, il club non si può permettere di restare a guardare dal momento che la squadra, così com’è, necessita di innesti. Ed anche di buona qualità. Da questo punto di vista arriva una svolta non di poco conto, con il colpo che può arrivare direttamente dall’Udinese. Si tratterebbe di un rinforzo a dir poco gradito a Conte.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Udinese: le ultime

Le priorità indicate dal tecnico sono sostanzialmente due. Da un lato, infatti, quella assoluta è di dare un ricambio di valore a Rrahmani e Buongiorno, dal momento che è inimmaginabile che possano reggere per un anno intero. Soprattutto su questi standard di rendimento del tutto fuori ogni logica.

Stando a quanto raccontato da Enrico Fedele, opinionista napoletano ed ex dirigente, a Tele A il Napoli ha scelto il bomber di scorta, per così dire, di Romelu Lukaku. E si tratterebbe di Lorenzo Lucca, che con l’Udinese sta facendo molto bene e che rappresenterebbe un profilo perfetto, per caratteristiche, rispetto a quelle che sono le necessità di Antonio Conte.

Napoli, nuovo bomber dall’Udinese: l’annuncio spiazza tutti

E’ un giocatore che, oltre a segnare con una certa regolarità, sa fare un gran lavoro spalle alla porta. Per la sua fisicità, poi, le sponde sono il pane quotidiano. Perfetto, dunque, per Conte, che ama appoggiarsi al suo bomber per lanciare in campo aperto centrocampisti e ali.

Attenzione, però, dal momento che non solo il Napoli si sta muovendo con attenzione su Lorenzo Lucca. Fedele, però, è sicuro che sia lui il profilo individuato dai partenopei. Oltre ai movimenti per il difensore, il Napoli pensa anche al futuro in attacco.