Calciomercato: Endrick in Serie A, intesa col Real Madrid

In sede di calciomercato arriva un colpo di scena non di poco conto che può stravolgere gli equilibri in Serie A. Il talento brasiliano Endrick, stella in prospettiva del Real Madrid, è pronto a firmare con un club nostrano ed arriva la svolta con i galacticos. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri del calcio internazionale, dal momento che sta già facendo parlare tutti di sé. Non a caso è già diventato il numero 9 della Nazionale brasiliana ed è passato al Real Madrid, dove però la concorrenza lo sta limitando tantissimo. Il calciatore, consapevole dei suoi colpi e delle sue qualità, vuole avere più spazio.

Endrick adesso a sorpresa può sbarcare in Serie A, ovviamente con la formula del prestito dal momento che i galacticos non vogliono perdere il controllo su questo potenziale campione del futuro. Ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Il fenomeno brasiliano è pronto a sbarcare in Serie A

Il Real Madrid lo ha pagato circa 50 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni e bruciare la concorrenza. Un autentico affare secolare per il Palmeiras, ed allo stesso tempo potenzialmente anche per i galacticos. Soprattutto tenendo conto che ora il suo valore di mercato è già arrivato intorno agli 80 milioni.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, la Roma si sta muovendo per raggiungere la quadra con il Real Madrid per il prestito di Endrick. Si tratterebbe di un colpo che potrebbe dare entusiasmo ad una piazza in profonda difficoltà e che potrebbe vedere in questo talento brasiliano un nuovo potenziale idolo. Seppur per pochi mesi.

Intesa col Real Madrid, Endrick può arrivare in Italia: le ultime

Attenzione, però, dal momento che al momento tra i blancos non c’è piena convinzione di lasciarlo partire. In tal senso, anche se Carlo Ancelotti gli sta concedendo poco spazio, c’è piena fiducia in quelle che sono le sue potenzialità.

Oltre alla Roma, per Endrick bisogna tenere in considerazione anche altre due piste, vale a dire il Real Valladolid ed il Southampton. Classe 2006, vederlo all’opera in Serie A potrebbe essere un piacere per gli occhi per i tifosi romanisti e non solo.