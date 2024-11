Mercato Napoli, colpo dalla Svizzera: affare da 8 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per un affare che può far davvero felice Antonio Conte. Il colpo arriva direttamente dalla Svizzera, una terra in cui sono nati tanti calciatori che hanno scritto pagine importanti in azzurro. L’affare da 8 milioni può essere la pista perfetta per i partenopei.

In casa azzurra c’è tanto entusiasmo visto quanto sta facendo la squadra di Antonio Conte, che ha conquistato il primo posto in classifica e che non ha nessuna intenzione di mollare questa posizione a dir poco prestigiosa. L’obiettivo, però, è regalare al tecnico i rinforzi necessari per puntellare la rosa e per poter puntare con più decisione a traguardi importanti.

In tal senso, la priorità assoluta è quella del difensore centrale e da questo punto di vista il direttore sportivo Giovanni Manna si sta muovendo per regalare al tecnico questa pedina. Adesso emerge una nuova pista direttamente dalla Svizzera, che può rappresentare una pista allo stesso tempo vantaggiosa tecnicamente ed economicamente.

Mercato Napoli, nome nuovo dalla Svizzera: pronti 8 milioni

Alle spalle di Alessandro Buongiorno e di Amir Rrahmani, infatti, Antonio Conte non ha grossa scelta. Rafa Marin e Juan Jesus hanno dato poche garanzie e per questo motivo non hanno mai trovato spazio. Il tecnico ex Juventus e Chelsea chiede una pedina nuova ed ora emerge una nuova pista potenzialmente molto interessante.

Si tratta del difensore centrale svizzero Omeragic, che con la maglia del Montpellier sta facendo molto bene al punto da arrivare anche a vestire la maglia della Nazionale svizzera. I transalpini lo hanno acquistato un anno e mezzo fa ed ora, a causa delle difficoltà economiche, lo vogliono vendere. E lo valutano una cifra che si aggira sugli 8 milioni di euro.

Napoli, il difensore svizzero nel mirino: ecco le ultime

Al momento è un nome che, secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb, gli azzurri stanno vagliando con grande attenzione e potrebbero affondare il colpo nel caso in cui le altre piste dovessero rivelarsi troppo in salita.

Classe 2002, Omeragic è un centrale che piace al Napoli anche per la sua duttilità, dal momento che può agire anche da terzino e, all’occorrenza, anche da centrale di centrocampo a protezione della linea di difesa. Si attendono sviluppi da questo punto di vista. Gennaio può essere un mese caldissimo.