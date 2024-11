Gasperini via dall’Atalanta: colpo di scena, c’è l’annuncio

Gian Piero Gasperini potrebbe seriamente salutare l’Atalanta, dopo aver rifiutato negli anni ogni proposta arrivata. Compresa quella del Napoli. In tal senso, arriva un autentico colpo di scena dal momento che c’è l’annuncio su questa separazione che sarebbe dolorosa per tutto il calcio italiano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori che maggiormente hanno inciso sul calcio italiano. Ha portato l’Atalanta, una squadra che prima di lui, nella migliore delle ipotesi, galleggiava al centro classifica verso vette inesplorate. Prima diverse qualificazioni in UEFA Champions League, poi addirittura la vittoria in UEFA Europa League.

Tante squadre, ovviamente, hanno manifestato interesse nei suoi confronti, dal momento che sono innegabili le sue doti e le sue capacità del tutto fuori dal comune. In tal senso, adesso per Gian Piero Gasperini arriva la grande opportunità e, dopo aver rispedito al mittente le avances del Napoli, adesso può seriamente salutare l’Atalanta. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

Il tecnico può salutare i nerazzurri? Le ultime notizie

Ha trasformato, a livello internazionale, il modo di concepire e di interpretare la difesa a tre, trasformandola da modulo prettamente difensivista a sistema ultra offensivo. Laterali che spingono senza soluzione di continuità, tanti giocatori ad occupare l’area di rigore ed una intensità fuori dal comune. In tal senso, l’Atalanta è diventato un marchio a livello internazionale.

Durante l’evento di presentazione del libro del giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, infatti, Gian Piero Gasperini ha parlato della possibilità di vederlo approdare in Arabia Saudita. Ha confermato che ci sono stati dei contatti per il momento rifiutati. Ma alcune sue parole spaventano e non poco i tifosi della Dea in prospettiva futura.

Gasperini via dall’Atalanta, colpo di scena e annuncio

A quanto pare non chiude le porte ad un suo approdo in terra saudita. Ha spiegato, infatti, che quello che vorrebbe maggiormente sarebbe l’idea di poter portare qualcosa di nuovo. In quel caso, Gasperini potrebbe pensare di poter salutare gli orobici per la destinazione saudita.

Inoltre, come se già questo non bastasse, ha spiegato la sua posizione a riguardo: “Sarebbe il coronamento di una carriera”. Insomma, Gasperini non solo non scarta questa ipotesi, ma addirittura ne parla come di una ambizione per la sua carriera.