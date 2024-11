Allegri torna in panchina: colpo di scena, firma in arrivo

Massimiliano Allegri, dopo le tante voci che lo hanno riguardato nell’ultimo periodo, a sorpresa è pronto a tornare in panchina. Autentico colpo di scena per lui, dal momento che sembra aver praticamente scelto la sua prossima destinazione. E rappresenta una soluzione del tutto nuova per lui. Andiamo a vedere le ultime.

Siamo al cospetto di un allenatore che, al netto delle tante critiche ricevute, soprattutto di recente per il gioco espresso, ha accumulato più successi in senso assoluto. Non ha praticamente mai fallito gli obiettivi fissati dalla dirigenza, seppur con una proposta di gioco che non sempre, per usare un eufemismo, ha convinto gli esperti in materia.

Si tratta, infatti, di un tecnico pratico e pragmatico, come spesso ha dimostrato soprattutto nella sua seconda parentesi alla Juventus. In tal senso, la sua idea è quella che, soprattutto quando c’è tanta qualità in avanti, la priorità è non subire, per poi provare ad ottimizzare i risultati in avanti. Adesso per Allegri arriva un colpo di scena: è pronto a tornare.

Il tecnico toscano torna in panchina: colpo di scena

Il suo ritorno alla Juventus non è andato come da aspettative, dal momento che la società è stata attraversata da tantissime problematiche anche extra campo e poi il divorzio è stato burrascoso. Al punto che si stavano per intraprendere le vie legali dopo il licenziamento. Adesso, però, può tornare il sereno per il toscano.

Stando a quanto raccontato da Relevo, infatti, è concreta la possibilità che Diego Pablo Simeone possa dire addio all’Atletico Madrid. Ponendo fine ad una delle più lunghe storie d’amore del calcio tra un tecnico ed un club. Ed a sorpresa, a quanto pare, tra le opzioni c’è anche proprio Massimiliano Allegri.

Allegri nuovo allenatore: la destinazione lascia tutti di stucco

Si tratterebbe di un ambiente ideale per lui, che ha già dimostrato di saper reggere la pressione di piazze del genere. Sa come si vince ed in tal senso sarebbe perfetto per i colchoneros, che per giunta sono un club dalle importanti risorse economiche.

A quanto pare, però, non mancano le alternative, dal momento che l’Atletico Madrid, oltre ad Allegri, sta valutando anche altri due profili: Fernando Torres e Unai Emery. Allegri, però, è libero e sarebbe quello più esperto. Dal canto suo c’è apertura e la strada sembra in discesa. Con Sarri accostato sempre al Milan, l’altro toscano può volare in Liga.