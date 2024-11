Mercato Napoli, nuovo regalo per Conte: lo porta Koulibaly

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa da consegnare nelle mani di Antonio Conte e stavolta la svolta in questo affare arriva grazie ad un grande ex dei partenopei. Stiamo parlando, infatti, di Kalidou Koulibaly, che ha lasciato un pezzo di cuore allo stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri stanno sondando il calciomercato internazionale alla ricerca della giusta occasione. Come è noto, infatti, Antonio Conte ha espressamente richiesto un difensore centrale da affiancare ad Amir Rrahmani e ad Alessandro Buongiorno, visto che alle loro spalle Juan Jesus e Rafa Marin non gli hanno dato, almeno fin qui, le adeguate garanzie.

In tal senso, il direttore sportivo Giovanni Manna sta guardandosi attorno alla ricerca dei profili giusti. Non è facile, però, dal momento che senza la cessione di Osimhen le risorse in termini economici sono limitate. In tal senso, però, adesso emerge un nome nuovo che può fare davvero al caso di Conte. E lo sponsor di questo affare potrebbe essere Kalidou Koulibaly.

Mercato Napoli, Conte accontentato: scelto il rinforzo

Nelle ultime ore sembrava aver preso sempre di più corpo l’ipotesi Ismajli per il Napoli, ma ovviamente anche da questo punto di vista la strada non è per niente in discesa. Per una serie di motivazioni non di poco conto. In tal senso, sempre nella medesima posizione, emerge ora una alternativa che può essere molto interessante.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, sul taccuino del Napoli è presente anche il roccioso difensore centrale del Lione ed ex Nottingham Forrest Moussa Niakhate, che è tornato in Francia proprio questa estate. Il club francese ha speso 30 milioni per averlo, ma le difficoltà finanziarie mettono tutti sul mercato.

Napoli, ecco il difensore centrale: lo porta Koulibaly

Classe 1996, pur essendo nato in Francia ha scelto di difendere i colori del Senegal e proprio in Nazionale divide lo spogliatoio con Kalidou Koulibaly, che potrebbe rappresentare uno sponsor di eccezione in questo affare. In tal senso, c’è da valutare un aspetto.

Il Lione, anche con le difficoltà economiche che sta attraversando, non vorrebbe svalutarlo per gettare al vento i 30 milioni di euro investiti solo pochi mesi. Si attendono sviluppi, ma per Niakhatè il Napoli sta monitorando la situazione. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.