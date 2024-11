Napoli: decisione presa, è addio a gennaio

La situazione in casa partenopea non è sicuramente delle migliori. La cessione durante il calciomercato invernale è molto probabile

Il Napoli lavora in entrata e in uscita. L’obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di rinforzare la rosa a disposizione di Conte, ma non sono escluse cessioni per magari accontentare qualche giocatore. E una sembra essere ormai certa. Il calciatore ha ormai chiesto ufficialmente maggiore spazio e a questo punto l’unica soluzione è quella di separare le strade anche se magari da parte del tecnico e di ADL non c’è questa intenzione.

Purtroppo, però, le scelte del tecnico sono molto chiare e per lui lo spazio non è quello che si aspetta. Per questo motivo non è da escludere una sua partenza durante il calciomercato invernale. Bisognerà capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte definitive da parte del Napoli. Ma in questo momento la strada è segnata e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro chiaro.

Calciomercato Napoli: addio a gennaio, decisione presa

L’addio del giocatore durante il calciomercato invernale sembra essere ormai una certezza. La strada è sicuramente ancora lunga e non possiamo escludere che in queste settimane ci siano delle sorprese, ma l’idea delle parti è molto chiara e per questo motivo un quadro più chiaro nei prossimi giorni.

Intanto Raspadori ai microfoni di Vivo Azzurro conferma di voler giocare con maggiore continuità per dimostrare le sue qualità. Un messaggio molto chiaro al Napoli e anche alle squadre che sono su di lui. La sua intenzione è quella di avere maggiore minutaggio e per farlo c’è bisogno di cambiare club e trovare una compagine che punta molto sull’ex Sassuolo. Il calciomercato invernale, quindi, può essere quello giusto per dare vita ad una nuova avventura, ma molto dipenderà anche dal prezzo di ADL e dalla volontà di Conte.

Per il momento le richieste del Napoli frenano un po’ l’addio di Raspadori durante il calciomercato invernale. Poi la strada fino a gennaio è ancora lunga e non possiamo escludere assolutamente una sua partenza. Il quadro più chiaro lo avremo solamente nelle prossime settimane. Ma le intenzioni del giocatore sono molto chiare, ora la palla passa a De Laurentiis e Manna.