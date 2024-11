Napoli: blitz di Manna, colpo low cost

I partenopei guardano con attenzione alle possibili operazioni low cost entro l’estate e nei prossimi mesi si potrebbe chiudere un affare importante

È un Napoli molto attivo sul calciomercato sia invernale che estivo. I ragionamenti di Manna, infatti, non si fermano solo a gennaio, ma si proiettano anche al futuro. e in questo senso, secondo quanto areanapoli.it, potrebbe essere piazzato un colpo low cost dai partenopei.

Il calciatore piace molto al Napoli e il contratto in scadenza nel 2026 rappresenta una chance per chiudere l’operazione durante il calciomercato estivo a poco prezzo. Naturalmente al momento è solo una ipotesi perché non ci sono certezze. Il giocatore è comunque nel mirino degli azzurri e Manna starebbe valutando l’opportunità di portarlo alla corte di Conte nel giro di davvero poco tempo. La strada non è semplice da percorrere per diversi motivi, ma non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: si chiude in estate, i dettagli

Il Napoli ha le idee molto chiare su come muoversi nelle prossime stagioni. L’obiettivo è sempre quello di alzare il livello della rosa e riuscire a dare al proprio tecnico una squadra qualitativamente elevata. E c’è un nome che continua ad essere nel mirino dei partenopei nonostante comunque un cambio dirigenziale. Infatti Giuntoli lo aveva seguito già in passato senza chiudere. Ora le cose, però, sono cambiare e i partenopei sono pronti a riprovarsi.

Manna, infatti, starebbe seguendo da vicino l’esterno dello Sporting Lisbona Marcus Edwards. Le sue qualità di poter giocare sia a destra che a sinistra oltre che al centro si sposano alla perfezione con il modo di interpretare il calcio da parte di Antonio Conte e per questo motivo un tentativo durante il calciomercato estivo il Napoli lo potrebbe fare. Una operazione destinata a chiudersi non ai 30 milioni di qualche anno fa considerato il contratto in scadenza nel 2026.

Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione visto che in attacco potrebbero esserci delle partenze importante durante il calciomercato estivo. Per sostituirli il Napoli tra i diversi calciatori pensa anche a Edwards e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se ci potrà oppure no essere una svolta in questa trattativa.