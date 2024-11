Napoli, colpo in attacco: ADL beffa la Juve

Il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentare subito Antonio Conte: spunta l’intreccio con Juve ed Arsenal, colpo in attacco

Il ds Manna è sempre alla ricerca di nuovi profili funzionali all’idea di gioco dell’allenatore azzurro. Il Napoli vuole continuare a collezionare numerose vittorie in Serie A per svoltare definitivamente dopo la passata stagione. Antonio Conte ha lavorato sulla psicologia dello spogliatoio azzurro: un gruppo nuovo che subito si è unito per puntare subito al primato in Serie A. Ecco il nuovo colpo a sorpresa in attacco: occhio al ds Giuntoli, ma c’è anche il forte interessamento dell’Arsenal.

La dirigenza partenopea è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Sarà un mese di gennaio bollente in casa azzurra per trovare l’occasione per l’allenatore azzurro: un nuovo affare in attacco in ottica futura per il Napoli. Una nuova idea per rinforzare così il reparto offensivo azzurro: spunta l’intreccio con la Juventus.

Napoli, affare totale: duello a distanza con Giuntoli

Un momento decisivo per programmare le prossime sessioni di calciomercato: l’esperto di calciomercato Ekrem Konur ha rivelato il forte interessamento delle big della Serie A. Ecco il retroscena a sorpresa: cosa può succedere nelle prossime settimane.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Mateo Retegui è finito nel mirino del Napoli ma occhio anche alla Juventus e all’Arsenal. L’attaccante italo-argentino continua a segnare gol decisivi con la maglia dell’Atalanta: ormai è esploso definitivamente anche a livello internazionale.

Anche al Maradona ci ha impiegato pochi minuti per timbrare il cartellino: ora il ds Manna continua a monitorare l’attaccante nerazzurro che ha una valutazione che sfiora i 50 milioni di euro. Un exploit totale sotto la gestione di Gian Piero Gasperini che l’ha subito promosso come titolare.

Saranno settimane intense per programmare la prossima sessione di calciomercato: Retegui è ambito dalle big d’Europa. Il presidente De Laurentiis intende anticipare la folta concorrenza per l’attaccante della Nazionale italiana: Roberto Mancini l’ha chiamato per la prima volta, ma il Ct Luciano Spalletti l’ha confermato al centro dell’attacco.

Capocannoniere in Serie A con 12 gol l’Atalanta se lo coccolerà per i prossimi mesi, ma potrebbe arrivare la ricca proposta per strapparlo alla squadra bergamasca. Retegui è pronto per essere protagonista anche in Champions League: il presidente De Laurentiis vuole regalare un nuovo innesto di qualità in attacco a Conte.