Napoli, nuovo direttore generale: l’annuncio di De Laurentiis

Nuova rivoluzione in casa Napoli con l’annuncio immediato di Aurelio De Laurentiis. Ecco il nuovo direttore generale: cosa sta succedendo

Un momento decisivo per un nuovo annuncio in casa Napoli: sarà nominato subito il nuovo direttore generale. Ecco chi sarà la nuova figura dirigenziale all’interno dell’organigramma azzurro: il presidente De Laurentiis ha preso già questa decisione, spunta la verità.

Il Napoli continua a volare in Serie A dopo una stagione da dimenticare con il decimo posto in classifica. Conte ha saputo valorizzare nuovamente la squadra azzurra consolidando il primato di settimana in settimana: spunta la rivoluzione nell’organigramma societario per espandere sempre di più il brand azzurro a livello internazionale. Ecco chi sarà il nuovo dg, una figura che manca all’interno della società partenopea dai tempi di Marco Fassone.

Napoli, ci sarà il nuovo dg: ecco la verità di ADL

Il vento è cambiato ormai da tempo in casa azzurra, ma le rivoluzioni non finiscono mai con il presidente De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo vuole continuare a riportare in alto il brand Napoli: spunta il nuovo annuncio per il direttore generale, ecco chi sarà.

Come annunciato da AreaNapoli.it, il presidente De Laurentiis è pronto ad annunciare il nuovo direttore generale azzurro: l’attuale direttore marketing del club, Tommaso Bianchini, assumerà così il nuovo incarico. Una promozione autentica dopo aver lavorato duramente in questi anni per portare in alto il Napoli a livello internazionale fuori dal campo. Ormai i tifosi azzurri spopolano in ogni parte del mondo dimostrando un attaccamento fuori dal comune con iniziative davvero interessanti.

Il Napoli sta continuando a vincere anche fuori dal terreno di gioco: il presidente De Laurentiis ha investito anche sulla comunicazione e sul marketing rivoluzionando così il modo di agire anche nella città partenopea.

Ma c’è ancora tanto lavoro da fare per puntare sempre più in alto: il club di De Laurentiis è sempre molto solido anche a livello di bilancio nonostante il decimo posto della passata stagione.

L’obiettivo primario non è lo Scudetto (quello resta un sogno), ma è il ritorno immediato in Champions League per vivere immediatamente nuove notti da sogno al Maradona e nei migliori impianti d’Europa. A breve arriverà la nota ufficiale della Ssc Napoli che vuole investire ancora nel miglioramento societario sotto ogni punto di vista. Ormai ci siamo per l’annuncio di ADL.