Calciomercato, Donnarumma a zero in Serie A: la nuova squadra

Gianluigi Donnarumma è pronto a cambiare aria. Pronto il suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza a Parigi: spunta la destinazione a sorpresa

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio: le vie del calciomercato sono infinite. Donnarumma potrebbe subito tornare protagonista in Serie A: Luis Enrique l’ha anche escluso nell’ultima sfida di Champions League. Conosciamo tutti i dettagli della nuova operazione di calciomercato a parametro zero: ecco cosa può succedere nei prossimi mesi.

Una carriera già ricca di avventure all’estero per Gianluigi Donnarumma. Classe 1999, è ormai titolare della Nazionale italiana da tantissimo tempo: prima l’exploit al Milan, poi il trasferimento al PSG collezionando numerose vittorie. Ha vinto anche un Europeo da protagonista, ma ora potrebbe pensare di lasciare il club parigino dopo essere stato escluso da Luis Enrique. Una scelta tecnica dell’allenatore spagnolo, ma ora la Serie A torna a sognare.

Calciomercato, la nuova destinazione di Donnarumma: spunta l’intreccio con il PSG

Ormai Il portiere originario di Castellammare di Stabia può vantare un’esperienza fuori dal comune: una nuova mossa strategica in ottica futura, ecco la nuova destinazione in Serie A.

Come svelato dall’esperto di calciomercato su X, Armando Areniello, l’Inter culla il sogno di portare in nerazzurro Donnarumma. Il portiere della Nazionale potrebbe sposare il progetto di Marotta con il suo arrivo a zero a giugno 2026, quando scadrà il suo contratto con il PSG prendendo il posto di Sommer.

Al momento non ci sono dettagli sul suo rinnovo con il club francese: il presidente Marotta è pronto ad anticipare la folta concorrenza per il portiere della Nazionale italiana.

In caso di addio l’Inter tenterà l’assalto decisivo in ottica futura: un nuovo dettaglio a sorpresa per il suo ritorno a Milano, questa volta sponda nerazzurra. Ha vissuto tanti anni in maglia rossonera diventando un portiere di valore in poco tempo: Mihajlovic l’ha fatto esordire in Prima squadra all’età di 16 anni.

In passato è stato accostato anche alla Juventus, ma il trasferimento non si è mai concretizzato. Da anni è diventato protagonista con il PSG, ma il suo addio è sempre più vicino per sposare un nuovo progetto entusiasmante nella sua carriera. Saranno mesi importanti per programmare i prossimi colpi di calciomercato: spunta tutta la verità per l’affare sorprendente per il futuro di Donnarumma. Marotta vuole mettere a segno un nuovo colpo a parametro zero facendo esplodere di gioia i tifosi nerazzurri.