Napoli, colpo dal Monza: ADL sorpassa le big

Un nuovo affare con Galliani per il presidente De Laurentiis. Spunta il colpo dal Monza, ecco tutta la verità in ottica futura: rinforzo a gennaio

Il ds Manna vorrebbe subito regalare nuovi innesti di qualità nella sessione invernale di calciomercato. La dirigenza partenopea è molto attenta a nuovi rinforzi per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta l’intreccio con il Monza, i rapporti tra De Laurentiis e Galliani sono da sempre ottimi.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per pensare a nuovi affari suggestivi di calciomercato. Un colpo a sorpresa per puntellare la rosa di Antonio Conte a gennaio: urgono rinforzi di valore assoluto per competere fino alla fine con le altre big della Serie A. L’obiettivo primario della squadra azzurra è il ritorno immediato in Champions League, mentre lo Scudetto resta un sogno ben chiuso nel cassetto. Nonostante l’inizio scoppiettante, Conte non vuole rischiare voli pindarici: ecco la nuova svolta sul fronte calciomercato con l’affare con Galliani.

Napoli, spunta la verità sull’affare con Galliani: ADL in vantaggio

Tutto può cambiare in poco tempo anche sul fronte calciomercato. Spunta il nuovo affare immediato a gennaio: la nuova idea per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Conte.

Come svelato dal portale TMW, Pablo Mari potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Monza. Il club brianzolo lo lascerebbe partire a zero: il difensore spagnolo è un’opportunità di calciomercato per Napoli e Juventus, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di anticipare le altre big italiane.

Il centrale classe 1993 è pronto a cambiare aria a gennaio per sposare il progetto del Napoli. Juan Jesus e Rafa Marin non vengono mai presi in considerazione dallo stesso Antonio Conte che ha puntato tutto sulla coppia dei titolarissimi. Pablo Mari è intenzionato così a firmare un nuovo contratto in caso di addio al Monza: finora non ci sono state proposte da parte del club brianzolo che è concentrato a salvarsi.

Il calciomercato può regalare subito nuovi innesti di qualità a Conte: l’allenatore azzurro ha iniziato alla grande la sua prima stagione alla guida dei partenopei rivoluzionando la mentalità della rosa a sua disposizione. A gennaio arriveranno subito rinforzi da urlo per competere fino alla fine con le big della Serie A: l’obiettivo resta quello di rientrare tra le prime quattro, ma si continua a sognare.